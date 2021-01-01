جامعة عين شمس .. تفاصيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات بـ تربية نوعية



كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إنه تم بدء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية الموجهين لقسم التربية الفنية.



وكشف عميد كلية تربية نوعية خلال تصريحاته لـ صدي البلد عن موعد نتيجة اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية لافتا انه اللجنة المختصة سوف تنتهي من تقيم الطلاب في نفس اليوم من خلال نخبة من أساتذة القسم بحضور الدكتورة نهي عبدالعزيز رئيس قسم التربية الفنية وسيتم تصحيح أوراق الإجابات عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة.



وأكد الدكتور أسامة السيد أن عدد المتقدمين من طلاب الدبلومات الفنية ليس كبيرا موضحا أنه تم التشديد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ،بداية من البوابات الرئيسية ، مع الحفاظ علي التباعد الاجتماعى والتأكد من ارتداء الطلاب للكمامات والتعقيم لليد وتسليم الطلاب لمتعلقاتهم بأمانات الكلية وأخذ رقم لاستردادها قبل مغادرة الكلية ، مشيرا إلي أن الامتحان سيبدأ في تمام العاشرة صباحا .

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وأشار عميد كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس أن الطلاب الذين سوف يتم قبولهم بـ اختبارت القدرات يلتحقون بالعام الدراسي الحالي بعد الانتهاء من تسليم الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليةشروط تقديم طلاب الدبلومات الفنية لـ اختبارات القدرات:1- يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2021 ( حداثة المؤهل)2- يسمح لجميع طلاب الدبلومات الفنية التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول وفقاً للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب علي نسبة 75% من المجموع الكلي وكذلك طلاب دبلوم المعاهد الفنية للتمريض وطلاب دبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق.3- أن يكون الطالب حاصلا على المؤهل في أحد التخصصات المذكورة .4- طلاب الثانوية الصناعية نظام (3سنوات) يسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط بشرط حصول الطالب علي نسبة 70% من المجموع الكلي.ونظمت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس احتفالا بقطاع الدراسات العليا والبحوث وذلك لتقدم المجلة المصرية للدراسات المتخصصة الخاصة بالقطاع ، وحصولها علي درجة ٧ من ٧ من تقييم المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية لعام ٢٠٢١، وإدراج المجلة فى معامل التأثير والإستشهادات العربية ARCIF لعام ٢٠٢١ , وذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة و أ.د أسامة السيد عميد الكلية. وإشراف أ.د مصطفي قدرى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وأ.د. ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.قدم أ.د أسامة السيد الشكر خلال الحفل لكل أعضاء المجلة ومن ساهم فى رفع مكانتها.حضر الاحتفال السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وإدارة الكلية.قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إنه سوف يتم انطلاق ورشة عمل استراتيجيات التدريس والتدريب يوم الجمعة 19 نوفمبر ونلاين" باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.وأشار مدير مركز تعليم الكبار بعين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد الي سعر استثمار الورشة: للمصريين (500جنيه)ولغير المصريين (900جنيه)ولطلاب الجامعة المشاركين في محو الأمية فقط (300) جنيه.وأوضح مدير مركز تعليم الكبار المميزات التي يحصل عليها المتدرب وهي كالاتي:1) يحصل المتدرب على شهادتين بحضور الورشة باللغتين العربية والإنجليزية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة ومن شركة باوندليس للتدريب وريادة الأعمال، بعدد ساعات 15 ساعة تدريبية شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.2) يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الورشة.3) يحصل المتدرب على مجموعة من الكتب الإثرائية الخاصة بموضوع الورشة.وأضاف أن موعد الورشة يومان "أونلاين" سيتم عقدها في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر2021 من السابعة حتى العاشرة مساءً يومي الجمعة والسبت.