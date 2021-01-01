زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية



الدكتور مبروك عطية الدكتور مبروك عطية



زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا بمقابل مادي.. سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بسوهاج، من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، حيث قال السائل: زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا بعد أن أدفع لها خمسين جنيها فهل هذا يرضي الله؟



زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا بمقابل مادي

وقال عطية في إجابته على السائل:"لو حد صغير بيجاوبك هيقولك لأ، ناصحاً إياه بحمل طلب زوجته على سبيل الدعابة.



ولفت عطية إلى أن الزوجة قد تكون حكيمة وعاقلة وزوجها بخيل، فتستغل وقت رغبته حتى تأخذ منه مصروف البيت، بدلًا من أن تجلسه في "قعدة رجالة" وتطالبه بالمصروف، أو تتجه للمحكمة لتطالبه به، مستطرداً:" لو أنت مغرق بيتك خيرات ومش مخليها عاوزه حاجة ومديها مصروف إيد وبتطلب منك لا وجه لها".

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وبين أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أن الصداق يدفع مرة واحدة، ويقدم بعضه، لكن المرأة في الإسلام تستحقه كله بمجرد الدخول عليها، وتنتهي قصة المهر.حكم امتناع المرأة عن فراش زوجهاقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن امتناع الزوجة عن تمكين زوجها ومعاشرته إياها، حرام ولا يجوز شرعًا إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك.وأضاف"ممدوح" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: زوجتي تمنعني نفسها معللة بأنها مُتعبة من أعمال المنزل، فهل يجوز لي الزواج بأخرى دون علمها؟ أن على الزوج أن يصبر على زوجته،مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الزوجة على امتناعها عن زوجها، فإن للزوج الزواج بأخرى وعدم النظر إلى الحرام وما يغضب الله من طرق أخرى.كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن حقوق الزوج على زوجته مشار إليها في قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]،وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه.وأضافت الإفتاء في فتوى لها أن أبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته ما يلي:أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.حكم إخبار الزوجة لزوجها بسر صديقتها .. الإفتاء تردكفارة جماع الزوجة أثناء الحيض.. الإفتاء توضححكم امتناع المرأة عن فراش زوجها الذي يشرب الخمرفيما أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب التي يأثم مرتكبها، كما قال الله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)"المائدة.وأضاف وسام في فتوى له، ردًا على سؤال: هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها إذا تورط في شرب الخمر؟ أن المرأة إذا رأت في امتناعها عن معاشرة الزوج، رادعًا عما يفعل، وسببًا في هدايته ورجوعه إلى صوابه، جاز لها ذلك، لافتًا إلى ضرورة أن تتحلى المرأة بالحكمة في موعظة زوجها وأن تنوي بذلك الإصلاح.