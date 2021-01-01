شقة العروسة.. تعمل إيه عشان البورسلين ما يفكش وإزاى تحل المشكلة لو حصلت؟

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تعمل إيه عشان البورسلين ما يفكش

يحرص العديد من العرسان عند تجهيز شقة الزوجية، على اختيار أنواع أرضيات تتسم بالمتانة وأناقة التصميم وفى نفس الوقت يضمن أن تعيش معه لفترة طويلة من الوقت، دون أن يحتاج لصيانتها بعد فترة قصيرة.

وقد يفضل معظم العرسان خلال هذه الفترة تركيب "بورسلين" بالأرضية، وذلك لأسباب مختلفة منها إنه يضفى مظهرا جماليا على الغرفة كما يتميز بالصلابة والمتانة ومقاوم للسوائل، لذلك يفضل البعض تركيبه فى الأماكن الأكثر عرضة للماء داخل المنزل مثل المطبخ وشرفة المنزل المعرضة للأمطار.

وقد يتفاجأ العرسان بعد إنفاق الكثير من الأموال على "تشطيب" الشقة، بأن البورسلين تخلخل أو عدم تساويه على الأرض، مما يضطرهم لإجراء صيانة أخرى وإنفاق أموال أخرى، ولتجنب ذلك، نتعرف على أسباب وعلاج هذه المشكلة.

أوضح مهندس الديكور، سيد وائل، فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أسباب المشكلة قائلاً:" السبب الرئيسي هو معامل التمدد الحراري وإنه تم تركيبه بدون لحامات مع الوقت البورسلين ينفصل عن الأرضية، والسبب التاني هو أن ضهر بلاطة البورسلين بتكون ناعمه جداً ومش بتمسك ف المونه كويس "

وأشار مهندس الديكور إلى بعض الحلول التى يجب أن يتبعها العريس المقبل على "تشطيب" شقة الزوجية، حيث قال :"حل المشكلة فى إنه لازم البورسلين يركب بفواصل 1.5 ملي أو 2 ملي، وشراء بورسلين من النوع الجيد، ليكون معامل التمدد بتاعه قليل، ومايتركبش بمونه، ويتركب بمادة لصق على بلاط موزايكو أو تمحر الأرضية".

وأضاف قائلاً :"لو اضطرينا نركبه بمونة، يبقى نزود محتوى الأسمنت ونضيف أديبوند للمونة ونخشن ضهر البلاطة بأي طريقة "، حتى لا تتكرر نفس المشكلة مرة أخرى".

المصدر: youm7

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