يحرص العديد من العرسان عند تجهيز شقة الزوجية، على اختيار أنواع أرضيات تتسم بالمتانة وأناقة التصميم وفى نفس الوقت يضمن أن تعيش معه لفترة طويلة من الوقت، دون أن يحتاج لصيانتها بعد فترة قصيرة.
وقد يفضل معظم العرسان خلال هذه الفترة تركيب "بورسلين" بالأرضية، وذلك لأسباب مختلفة منها إنه يضفى مظهرا جماليا على الغرفة كما يتميز بالصلابة والمتانة ومقاوم للسوائل، لذلك يفضل البعض تركيبه فى الأماكن الأكثر عرضة للماء داخل المنزل مثل المطبخ وشرفة المنزل المعرضة للأمطار.
وقد يتفاجأ العرسان بعد إنفاق الكثير من الأموال على "تشطيب" الشقة، بأن البورسلين تخلخل أو عدم تساويه على الأرض، مما يضطرهم لإجراء صيانة أخرى وإنفاق أموال أخرى، ولتجنب ذلك، نتعرف على أسباب وعلاج هذه المشكلة.
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التعليقات على شقة العروسة.. تعمل إيه عشان البورسلين ما يفكش وإزاى تحل المشكلة لو حصلت؟
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