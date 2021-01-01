الحب يسبح طوال الوقت في مخيلاتنا، وكلنا نبحث عنه لكي نحتفى به ونتفاخر بإننا عثرنا عليه، وباعتبارأن شهرنوفمبر هو شهر الوقوع في الحب وقد أطلق عليه البعض "سويت نوفمبر" بحثنا عن الطريقة المثالية لكيفية جعل الحياة كلها وايام السنة بالكامل مليئة بالحب، خاصة بين المتزوجين.
الدكتورة ايمان عبدلله استشاري الطب النفسي وتعديل السلوك قالت إن من أفضل الطرق للتعبير عن الحب استغلال المناسبات والأيام المميزة لنشر طاقة الحب بين شريكي الحياة، ومنها يتجدد هذا الشعور ويصبح له بريق من جديد، لذا أوضحت في خطوات بسيطة كيفية جعل الحياة كلها "سويت نوفمبر".
الرسائل النصية:
أو ما يسمى بالـ "مورننج تيكست" هذه الرسائل النصية خاصة الصباحية تجعل من بداية اليوم شكل جديد مبهج، مع التأكيد على اهتمام الشخص للطرف الأخر، كما إن الرسائل النصية تقرب بين الطرفين حتى وأن كان احدهما مشغولاً وتضفي على القلب نوع من السعادة ليست مكلفة ولن تأخذ من أحد الأطراف وقتاً لكي يقوم بها.
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التعليقات على شهر الوقوع فى الحب.. إزاى تخلي حياتك كلها "سويت نوفمبر"؟
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