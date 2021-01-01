شهر الوقوع فى الحب.. إزاى تخلي حياتك كلها "سويت نوفمبر"؟



الوقوع فى الحب الوقوع فى الحب

الحب يسبح طوال الوقت في مخيلاتنا، وكلنا نبحث عنه لكي نحتفى به ونتفاخر بإننا عثرنا عليه، وباعتبارأن شهرنوفمبر هو شهر الوقوع في الحب وقد أطلق عليه البعض "سويت نوفمبر" بحثنا عن الطريقة المثالية لكيفية جعل الحياة كلها وايام السنة بالكامل مليئة بالحب، خاصة بين المتزوجين.



الدكتورة ايمان عبدلله استشاري الطب النفسي وتعديل السلوك قالت إن من أفضل الطرق للتعبير عن الحب استغلال المناسبات والأيام المميزة لنشر طاقة الحب بين شريكي الحياة، ومنها يتجدد هذا الشعور ويصبح له بريق من جديد، لذا أوضحت في خطوات بسيطة كيفية جعل الحياة كلها "سويت نوفمبر".





الرسائل النصية:

أو ما يسمى بالـ "مورننج تيكست" هذه الرسائل النصية خاصة الصباحية تجعل من بداية اليوم شكل جديد مبهج، مع التأكيد على اهتمام الشخص للطرف الأخر، كما إن الرسائل النصية تقرب بين الطرفين حتى وأن كان احدهما مشغولاً وتضفي على القلب نوع من السعادة ليست مكلفة ولن تأخذ من أحد الأطراف وقتاً لكي يقوم بها.



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ركن خاص بالبيت:لابد من تخصيص ركن في البيت لجلسات الحديث الهادئة بين الزوجين، فهذا الرُكن يضفي جواً عائلياً وحميمية بين الزوجين، بجانب تبادل الحديث على أن تكون الموضوعات التي يتناقشون فيها مبهجة وتجنب المشكلات أو الازمات وإن تم التحدث عنها فيحاول كلا الطرفين إيجاد حل هادئ.تقديم الهدايا:لا يجب انتظار مناسبة ما لكي تقدم هدية للحبيب، اجعل حياتك معه عبارة عن أعياد ومناسبات، باقة ورد أو عطره المفضل كافيان لإضافة شكل راقي من التقدير للحبيب.الاهتمام بالنفس:التجمل والتزين بالنسبة للمرأة شيء أساسي، لكن أيضاً بالنسبة للرجل أمرمهم، فالاهتمام بالنفس يجعل الشخص يشعر بالثقة ويضيف له بريقاً خاصا وينعكس إيجابًا على الطرفين.تبادل الكلمات الجميلة:الرد بالكلام الظريف والجميل يعطي للحياة بهجة، ويجب على الزوجين التحدث مع بعضهما البعض بشكل راقي وهادئ مع تبادل الكلمات الجميلة مثل الثناء على شيء فعله أحدهم أو التركيز على شيء جديد في المنزل وابداء الاعجاب به.