اقترب موسم الاحتفال بأعياد الميلاد والكريسماس، لذا بدأت الفتيات في الاستعداد له من خلال اختيار إطلالاتهن اللاتى سيظهرن بها في الاحتفال، وسواء كنتِ تبحثين عن فستان مزين بالترترأوفستان أسود قصير أنيق أو يحتوي على الكثير من الريش، فلديك الكثير من الخيارات من مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الشهيرة والمصممين، تلك التي نقدمها لكِ نقلًا عن موقع مجلة " hellomagazine".
فستان الترتر
استطاع هذا الفستان أن ينال إعجاب الكثير من الفتيات العام الماضي، ويبدو أنه سيظهر خلال احتفالات عام 2022 أيضًا، وهو يتميز بكونه مصنوع من قماش الترتر الفضي اللامع المناسب للاحتفالات.
قدمت Coast الفستان المصنوع بالكامل من الترتر، ولكن بتصميم مختلف، حيث الأكمام المنفوخة التي تعد الأكثر أناقة، ويمكنك اختياره باللون الأرجواني لاحتفالات الكريسماس.
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التعليقات على 5 فساتين مناسبة لحفلة رأس السنة وكريسماس 2022
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