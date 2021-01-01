5 فساتين مناسبة لحفلة رأس السنة وكريسماس 2022



فساتين مناسبة لحفلة رأس السنة فساتين مناسبة لحفلة رأس السنة

اقترب موسم الاحتفال بأعياد الميلاد والكريسماس، لذا بدأت الفتيات في الاستعداد له من خلال اختيار إطلالاتهن اللاتى سيظهرن بها في الاحتفال، وسواء كنتِ تبحثين عن فستان مزين بالترترأوفستان أسود قصير أنيق أو يحتوي على الكثير من الريش، فلديك الكثير من الخيارات من مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الشهيرة والمصممين، تلك التي نقدمها لكِ نقلًا عن موقع مجلة " hellomagazine".



فستان الترتر



استطاع هذا الفستان أن ينال إعجاب الكثير من الفتيات العام الماضي، ويبدو أنه سيظهر خلال احتفالات عام 2022 أيضًا، وهو يتميز بكونه مصنوع من قماش الترتر الفضي اللامع المناسب للاحتفالات.



قدمت Coast الفستان المصنوع بالكامل من الترتر، ولكن بتصميم مختلف، حيث الأكمام المنفوخة التي تعد الأكثر أناقة، ويمكنك اختياره باللون الأرجواني لاحتفالات الكريسماس.

لطالما كان اللون الأحمر هو المسيطر على إطلالات السيدات في حفلات عيد الميلاد أو الكريسماس، فإذا لم تكوني من السيدات اللاتي يفضلن ارتداء الترتر، فإن هذا التصميم من Oasis هو المثالي بالنسبة لكِ، حيث الفستان المخملي ذو اللون الأحمر القاتم.التصميم الملفوف للفستاين أو الـ wrap يسيطر على الموضة بشكل كبير، لذا يمكنك اختيار قطعة بهذا التصميم باللون الذهبي اللامع بتصميم ملفوف جذاب وأكمام متضخمة جريئة.الفستان القصير أيضًا من الخيارات المثالية في أي احتفال، ويمكنك اختيار اللون الأسود ذو الأكمام الواسعة، كما يمكنك اختيار نفس التصميم بألوان مختلفة مثل اللون الوردي المائل إلى الحمرة.















