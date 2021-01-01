لو عايز تخس.. اعرف الوقت المناسب لتناول الطعام



اعرف الوقت المناسب لتناول الطعام اعرف الوقت المناسب لتناول الطعام

يلعب تحديد وقت محدد لتناول وجباتك دورًا حيويًا لفقدان الوزن، حيث لا يقل أهمية عن ما تضعه فى طبقك، ويُزعم أن تناول عشاء مبكر يمكن أن يساعد فى شد بطنك وتقليل محيط الخصر لديك.



وأظهرت الأبحاث وفقا لتقرير موقع timesnownews فإن الطعام المقيّد بالوقت يمكن أن يساعد فى تقليل الدهون فى الجسم، وربما يستخدم الكثير من الناس خطة تغذية مقيدة بالوقت المبكر، وهى شكل من أشكال الصيام المتقطع حيث يأكل أخصائيو الحميات جميع وجباتهم فى الصباح وبعد الظهر ويصومون لبقية اليوم، لتعزيز حرق الدهون وكبح شهيتهم.



عشاء مبكر لإنقاص الوزن



مفيد للهضم:

يمكن أن تسبب وجبات الطعام في وقت متأخر من الليل عسر الهضم وتؤثر على نومك، ومع ذلك ، فإن العشاء المبكر يمكن أن يساعد في الهضم - تذكر أن أي شيء مفيد لجهازك الهضمي يمكن أن يكون مفيدًا لفقدان الوزن.

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يقلل الشهية:لمعرفة ما إذا كان تناول الطعام فى وقت مبكر يمكن أن يساعد فى كبح الشهية، قام الباحثون بتحليل 11 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة لكن تم اعتبارهم يعانون من زيادة الوزن، وفى الدراسة، أجبر جميع المشاركين على تجربة جدولين لتوقيت الوجبات لمدة أربعة أيام لكل منهما - مع إعطائهم نفس أنواع وكميات الطعام لكل جدول. ووجد الباحثون أن المشاركين يأكلون أقل ويحرقون المزيد من الدهون عندما يتناولون جميع وجباتهم بين الساعة 8 صباحًا والساعة 2 ظهرًا.ومع ذلك حذر الباحثون من أن التقيد بالوقت المبكر للتغذية ليس النهج الصحيح للجميع، على الرغم من أن الخطة قد تساعد بعض الأشخاص فى إدارة شهيتهم ووزنهم.في أي وقت يجب أن تتناول وجبة العشاء لإنقاص الوزن؟وفقًا لدراسة يميل الأشخاص الذين يتناولون الغداء المتأخر (تناول الطعام بعد الساعة 3 مساءً) إلى فقدان وزن أقل من أولئك الذين يتناولون طعامًا مبكرًا، فيما وجدت دراسة أخرى أن تقييد توقيت تناول الطعام إلى الساعة 6 صباحًا حتى 7 مساءً قد يقلل من إجمالى السعرات الحرارية بمقدار 244، ما يشير إلى أن الصيام لمدة أطول يمكن أن يساعد فى إنقاص الوزن.فى غضون ذلك كشفت دراسة استقصائية عن أفضل الأوقات لتناول الإفطار والغداء والعشاء إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن:الإفطار - بعد الساعة 7 صباحًا بقليل، مع اختيار الساعة 7.11 صباحًا على أنها مثاليةالغداء - بين الساعة 12:30 ظهرًا والساعة 1 ظهرًا، حيث يكون أفضل وقت لتناول الطعام هو الساعة 12.38 ظهرًاالعشاء - بين الساعة 6 مساءً والساعة 6:30 مساءً، ويفضل أن يكون ذلك فى الساعة 6.14 مساءًويمكن أن يضيف تناول العشاء بعد الساعة 8 مساءً بعض البوصات إلى خصرك.واستندت مواعيد الوجبات هذه إلى نتائج الدراسة الاستقصائية التى أجرتها شركة Forza Supplements للحمية، والتي طلبت من 1000 من اتباع نظام غذائى متى كان أفضل وقت لتناول الطعام من أجل إنقاص الوزن بشكل مثالى.