9 أطعمة تساعدك في رحلة التعافي من حمى الضنك

حمى الضنك من بين الأمراض التي تٌنقل من خلال البعوض التى تنتشر بالمناطق الاستوائية، والتي تتسبب في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا، وقد تؤدى لمضاعفات قد تصل إلى نزيف أو انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وقد يواجه المريض ضعوبة في التعافى من المرض وأعراضه، على الرغم من أن معدل الوفيات منخفض للغاية لكنها تؤثر في خفض سرعة الصفائح الدموية للجسم.
وحدد تقرير نشر في موقع تايمز أوف انديا، بعض الأطعمة التي يجب أن تناولها إذا كنت تعاني من حمى الضنك:
1.أوراق البابايا
تحتوي أوراق البابايا على مادة كيميائية نباتية فريدة تسمى الأسيتوجينين، والتي يمكن أن تكون علاجًا فعالًا للأشخاص الذين يتعاملون مع حمى الضنك لأنها تضمن زيادة سريعة في عدد الصفائح الدموية، كما تحتوي أوراق البابايا أيضًا على عدد من المركبات النباتية الطبيعية مثل الفلافونويد والكاروتين ، التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.
2.القمح
يمكن أن يساعد عصير عشبة القمح في زيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي، حيث يمكنك شرب كوب من عصير عشبة القمح مع بعض الليمون فيه لأقصى قدر من الفوائد.
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