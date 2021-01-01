9 أطعمة تساعدك في رحلة التعافي من حمى الضنك



حمى الضنك حمى الضنك

حمى الضنك من بين الأمراض التي تٌنقل من خلال البعوض التى تنتشر بالمناطق الاستوائية، والتي تتسبب في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا، وقد تؤدى لمضاعفات قد تصل إلى نزيف أو انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وقد يواجه المريض ضعوبة في التعافى من المرض وأعراضه، على الرغم من أن معدل الوفيات منخفض للغاية لكنها تؤثر في خفض سرعة الصفائح الدموية للجسم.



وحدد تقرير نشر في موقع تايمز أوف انديا، بعض الأطعمة التي يجب أن تناولها إذا كنت تعاني من حمى الضنك:

1.أوراق البابايا



تحتوي أوراق البابايا على مادة كيميائية نباتية فريدة تسمى الأسيتوجينين، والتي يمكن أن تكون علاجًا فعالًا للأشخاص الذين يتعاملون مع حمى الضنك لأنها تضمن زيادة سريعة في عدد الصفائح الدموية، كما تحتوي أوراق البابايا أيضًا على عدد من المركبات النباتية الطبيعية مثل الفلافونويد والكاروتين ، التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.



2.القمح



يمكن أن يساعد عصير عشبة القمح في زيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي، حيث يمكنك شرب كوب من عصير عشبة القمح مع بعض الليمون فيه لأقصى قدر من الفوائد.

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3. الزبيبيعتبر الزبيب أيضًا مصدرًا غنيًا بالحديد ويمكن أن يساعد مرضى حمى الضنك الذين يعانون من انخفاض شديد في الصفائح الدموية.4.الأطعمة الغنية بفيتامين سيفيتامين سى هو عنصر غذائي مهم آخر يساعد الجسم في زيادة إنتاج الصفائح الدموية، حيث يمكنك تناول البرتقال ، والليمون ، والفلفل الحلو ، حيث تحتوي كل هذه الفواكه والخضروات على مستويات عالية من فيتامين سي ، والتي يمكن أن تساعد جسمك أثناء الإصابة بحمى الضنك.5.الكيويلأنه مصدر غني للبوتاسيوم وفيتامين سى ، وكلاهما يمكن أن يعزز الصفائح الدموية في الدم.6.ماء بذور الحلبةإذا انخفضت عدد الصفائح الدموية لديك إلى مستويات منخفضة بشكل خطير، فيمكنك تجربة هذا العلاج الطبيعي.7. السبانخنظرًا لأنها من الأطعمة الغنية بفيتامين K موصى بها بشدة لزيادة عدد الصفائح الدموية،كما يساعد فيتامين ك أيضًا في التخثر ويمنع فقدان الدم المفرط من الجروح والإصابات.8.جذر الشمندرالبنجر ذات اللون الأحمر الغامق يساعد في منع تلف الجذور الحرة للصفائح الدموية ، مما يساعد في زيادة عدد الصفائح الدموية.9.الرمانلأنه لا يعزز عدد الصفائح الدموية حيث يحتوى أيضًا على مضادات الأكسدة وخصائص تقوية المناعة.