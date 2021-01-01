خدعوك فقالوا.. 3 مشروبات تعمل على إنقاص وزنك



مشروبات تعمل على إنقاص وزنك مشروبات تعمل على إنقاص وزنك

يسعى معظم الناس للبحث عن حلول سريعة لإنقاص الوزن لذلك يعتمدون على بعض المشروبات الشعبية معتقدين أنها ستساعدهم على خسارة الكيلوجرامات الزائدة، لكن هل هذه المشروبات تعمل حقًا؟ هل يمكن لأى شىء بسيط مثل مشروب أن يساعدك على التخلص من الدهون؟ هذا ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".



فقدان الوزن الصحي والمستدام هو مزيج من الأكل الصحي وممارسة الرياضة، ويمكن للحيل والنصائح البسيطة مثل إزالة السموم من المياه والمشروبات أن تدعم هذه العملية فقط، وفيما يلى ثلاثة مشروبات شائعة جدًا لفقدان الوزن والتى لا تساعدك حقًا على تحقيق هدفك.





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1. خل التفاحخل التفاح مشروب شائع لفقدان الوزن، له فوائد صحية مختلفة بما في ذلك العناية بصحة قلبك وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، لكن بالحديث عن فقدان الوزن، لا يمكن أن يساعد خل التفاح في الواقع.يمكن لخل التفاح أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول لكن لا يمكنه تغيير مؤشر كتلة الجسم، فى الواقع يمكن أن يسبب استهلاكه الحموضة ومشاكل فى الجهاز الهضمى والفم لدى كثير من الناس، كما يمكن أن يتفاعل أيضًا مع أدوية أخرى مثل المسهلات والأنسولين.2. الشاي الأخضرالشاي الأخضر من أكثر المشروبات شعبية لفقدان الوزن، بعض الناس يستهلكون من 3-4 أكواب وأكثر من ذلك على أمل إنقاص الوزن، صحيح أن الشاى الأخضر هو "الصحة فى فنجان واحد محضّر بشكل مثالى".لكن تناول الشاى الأخضر فى الصباح لا يمكن أن يساعدك فى إنقاص وزنك، يمكن للشاى الأخضر أن يرفع معدل التمثيل الغذائى لديك بحيث تشرب الكثير منه، وهو أمر غير آمن.3. الزنجبيل والعسل وماء الليمونكوب ساخن من الزنجبيل والعسل والليمون لذيذ ومريح، يشعر الناس أن شربه على معدة فارغة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، لكن هذا ليس صحيحًا، يحتوي المشروب على كمية جيدة من العناصر الغذائية، وهو مفيد لمناعتك ويحافظ على رطوبتك، لكنه لا يمكنه أن يفعل السحر عندما يتعلق الأمر بحرق الدهون.