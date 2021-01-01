كل ما تريد معرفته عن أحدث شروط دخول السعودية وأداء العمرة



شروط دخول السعودية وأداء العمرة شروط دخول السعودية وأداء العمرة

فى العاشر من أكتوبر الماضى بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق إجراءات حديثة لتأشيرات راغبى أداء العمرة بعد 18 شهرا من إجراءات خاصة فرضتها جائحة كورونا .



وتزامن تحديث تلك الإجراءات مع قرار رفع الطاقة الاستيعابية للحرم المكى، وإتاحة العمرة للفئات العمرية من 12 – 18 عاما لمعتمري الداخل مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين، في حين أن الفترة ما بين العمرة والأخرى 15 يوما لكل الفئات، ويمكن الحجز بعد انتهاء الفترة المحددة.





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السعودية تسمح لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاما بإصدار تصاريح السفروقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إنها سمحت لمن تجاوزت أعمارهم 70 عامًا بإصدار التصاريح لزيارة بيت الله الحرام عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا»، وحجز المواعيد لأداء العمرة، بشرط تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وقد أعلنت وزارة الحج السعودية، أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين فقط من لقاح فيروس كورونا المعتمد من السعودية، سيكونون قادرين على أداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين .إجراءات احترازية للحد من انتشار كوروناوسيتمكن أيضًا الذين تم إعفائهم من أخذ اللقاح وفقًا لتطبيق «توكلنا» من زيارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتأتي كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.ويجب على أولئك الذين حجزوا بالفعل ولديهم تصاريح لأداء العمرة أو زيارة الحرمين الشريفين ولم يحصلوا على جرعتين من لقاح كورونا أن يحصلوا على جرعتهم الثانية قبل 48 ساعة من تاريخ التصريح لتجنب الإلغاء.وتقدم المراكز الطبية في جميع أنحاء المملكة مواعيد للقاحات، وتم تقديم أكثر من 43.1 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في المملكة حتى الآن.ويوجد حاليًا أربعة لقاحات معتمدة للاستخدام في المملكة أكسفورد-أسترا زينيكا، فايزر-بيو إن تيك، جونسون آند جونسون، موديرنا.وقالت وزارة الصحة في وقت سابق، إنه من الممكن لأولئك الذين أكملوا برنامج التطعيم الخاص بهم مع سينوفارم أو سينوفاك أن يتم قبولهم في المملكة العربية السعودية، بشرط أن يكونوا قد حصلوا على جرعة معززة من لقاح تمت الموافقة عليه في المملكة.كانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في أغسطس الماضى بدء استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا، لأداء مناسك العمرة وزيارة الحرمين، وعن شروط استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة فيجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة"، واللقاحات المعتمدة في المملكة، هي بيونتيك / فايزر واسترازينيكا وموديرنا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.