تفاصيل ضبط شاب منتقب داخل مدرسة للبنات فى الفيوم.. فيديو

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ضبط شاب منتقب داخل مدرسة للبنات

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا بعنوان "تفاصيل ضبط شاب منتقب عقب دخوله لمدرسة تجارية بالفيوم" حيث استعرض اليوم السابع واقعة دخول شاب لمدرسة الغرق التجارية وهو يرتدى نقابا ودخل أثناء دخول الطالبات للمدرسة.


وكان قال الدكتور حمدي محمد مدير إدارة اطسا التعليمية بمحافظة الفيوم ان هذه الواقعة كانت منذ أيام حيث أكتشف العمال المسئولين عن الأمن علي بوابة المدرسة دخول شاب يرتدى النقاب إلى داخل المدرسة وبمجرد عبوره البوابه شكوا في أمره وقاموا بالحديث معه واكتشفوا انه شاب وليس طالبة منتقبة.


وأكد مدير الإدارة انهم أبلغوه بالواقعة وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وألقى القبض علي الشاب.

ولفت مدير الإدارة إلى أن الشاب تم ضبطه بمجرد دخوله من بابا المدرسة ولم يتمكن من الدخول إلى داخل المدرسة أو دخول الفصول او الاختلاط بالفتيات.
https://www.facebook.com/watch/?v=417606329811133

المصدر: youm7

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