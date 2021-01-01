أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بإصابة عشرة جنود دوليين مصريين بنيران الحرس الجمهوري في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وينتمي الجنود المصابون لقوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى "مينوسكا".
وأصيب الجنود، الاثنين، بعد تعرضهم لرصاص الحرس الجمهوري في بانغي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.
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التعليقات على إصابة 10 جنود مصريين في هجوم بإفريقيا الوسطى
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