داخل مطعم شهير بالسعودية.. بلطجية يعتدون على العمال بالأسلحة الحادة والكراسي |فيديو



بلطجية يعتدون على العمال بلطجية يعتدون على العمال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء بشعة من جانب شباب يرتدون عباءات بيضاء على عمال أحد المطاعم بالسعودية.







وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل في السعودية وطالبوا بضرورة القبض على الشباب البلطجية وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

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ويظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الشباب بعباءات بيضاء وهم يعتدون على مجموعة من موظفي أحد المطاعم الشهيرة، بالكراسي والآلات الحادة.وظهر أحدهم وهو يرفع الكرسي ويضرب به عمال المطعم، فيما قام آخر بإسقاط أحد العمال على الأرض وانهال بالضرب على وجهه ورأسه بطريقة وحشية.كما هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي امرأة منتقبة ترتدي عباءة سوداء وقفت تستعجل طلب طعامها بلا رحمة ودون أن تآبه بالموظفين المصابين على الأرض أو المعتدى عليهم.وطالب المستخدمين بضرورة عقاب البلطجية الذين ظهروا في مقطع الفيديو المزعوم تصويره داخل أحد المطاعم الشهيرة في السعودية.https://twitter.com/i/status/1455441672410738695