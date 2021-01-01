شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو



حادث الإسماعيلية حادث الإسماعيلية

كشف أحد شهود العيان ويدعى مصطفى دياب، كواليس ابتعاد الناس عن القاتل في حادث الإسماعيلية الذي وقع صباح أمس الإثنين.



وقال دياب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة “صدى البلد”: “كنت بممر في الشارع وقت حدوث الجريمة، واتصلت بمدير أمن الإسماعيلية فور وقوع الحادث، ليتواجد الأمن خلال 5 دقائق من الواقعة»، مشيرا إلى أن الجاني شاهد المجني عليه يستقل تروسيكل فأوقفه وتحدث معه 5 دقائق قبل الصدام”.



تفاصيل عن حادث الإسماعيلية

وأضاف: “شهود العيان اعتقدوا أن الجاني يضرب الضحية بيده، ثم فوجئوا أنه أصابه بسلاح أبيض صغير في رأسه وصدره ورقبته، ثم استخدم الساطور حينما حاول المجني عليه الجري”.

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وأوضح أن بعض الحضور حاولوا إنقاذ المجني عليه في حادث الإسماعيلية، لكن الجاني اعتدى على أكثر من شخص ليصيب 4 أشخاص، بينهم مواطن تعرض لإصابة بالغة في قلبه.