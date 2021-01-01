ننشر الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية



صورة الضحية صورة الضحية

ينفرد موقع صدى البلد بنشر الصور الأولى لضحية جريمة القتل البشعة في محافظة الإسماعيلية إثر قيام شخص بقتله وفصل رأسه عن جسده، وسط حضور كبير من الأهالي.



وانتقل صدى البلد إلى شقة المجني عليه، والتقى أسرته.



في البداية، قالت جيهان مصطفى زوجة المجني عليه، أنه ذهب لشراء عيش، وعلمت بالحادث عن طريق احد الجيران، وذهبت فورا لمكان الحادث فوجدته ملقى على الأرض وجسده مفصول عن رأسه.

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