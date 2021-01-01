الأكثر شيوعا.. 10 مضاعفات أثناء الحمل

مضاعفات أثناء الحمل
تشير مضاعفات الحمل إلى المشكلات الصحية للأم أو للجنين أثناء الحمل. قد تساهم الظروف الصحية الأساسية للمرأة قبل الحمل أيضًا في حدوث مضاعفات أثناء الحمل. يمكن اكتشاف العديد من المضاعفات في حالات الحمل ومعالجتها في الوقت المناسب من خلال تدابير الرعاية السابقة للولادة ، مثل الفحوصات المنتظمة بالموجات فوق الصوتية والتغذية الكافية للأم، وفقا لما نشره موقع هيلثي.
المضاعفات الشائعة للحمل
المشاكل أثناء الحمل إما بسبب مشاكل موجودة مسبقًا أو ناجمة عن التغيرات الهرمونية والفسيولوجية في جسم المرأة. من المهم أن تكون على دراية بالعلامات والأعراض وعوامل الخطر لمضاعفات الحمل الشائعة.
1. فقر الدم
يزداد الطلب على الأكسجين والمغذيات مع نمو الجنين. في حالة فقر الدم ، يحتوي الجسم على عدد أقل من خلايا الدم الحمراء في الدم مما هو مطلوب لتلبية احتياجات الأوكسجين للأم والجنين. فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو النوع الأكثر شيوعًا أثناء الحمل ، وفي حالة عدم علاجه ، يمكن أن يبطئ نمو الجنين ويسبب انخفاض الوزن عند الولادة أو الولادة المبكرة.
قد تشعر الأمهات المتأثرات بالتعب الشديد والخفقان وضيق التنفس. كما أنه يجعل الجسم عرضة للإصابة بالعدوى وتسمم الحمل والنزيف، وتشمل عوامل الخطر للإصابة بفقر الدم أثناء الحمل ما يلي:
نظام غذائي نباتي أو نباتي غير متوازن
وجود مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض كرون
القيء الزائد بسبب غثيان الصباح
الحمل بتوأم أو أكثر
يمكن حل المشكلة بالتغذية الكافية ومكملات الحديد التي قد يصفها طبيبك.
2. سكري الحمل
يُعرف ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل بسكري الحمل. يصبح الجسم أقل استجابة لهرمون الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس للتحكم في مستويات السكر في الدم. يؤثر سكري الحمل على حوالي 2 إلى 10 بالمائة من حالات الحمل في الولايات المتحدة وهو ضار لكل من الأم والطفل. قد تزيد بعض العوامل الوراثية وزيادة الوزن قبل الحمل من مخاطرها.
قد يسبب سكري الحمل غير المنضبط :
طفل أكبر من تسعة أرطال أو أكثر ، مما يجعل الولادة الطبيعية صعبة
الولادة المبكرة ومشاكل التنفس عند الطفل
خطر انخفاض نسبة السكر في الدم عند الطفل
زيادة خطر إصابة الطفل بداء السكري من النوع 2 لاحقًا في الحياة
يمكنك التحكم في سكري الحمل باتباع خطة تمارين ووجبة آمنة. قد يصف طبيبك الأنسولين أو الأدوية إذا لزم الأمر. عادة ما يعود جلوكوز دم الأم إلى طبيعته بعد الولادة ، ولكن هناك خطر متزايد من الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لاحقًا. يمكن أن يساعدك الحفاظ على نمط حياة صحي ، وفقدان الوزن الزائد أثناء الحمل ، ومراقبة جلوكوز الدم بانتظام بعد الولادة في إدارة الحالة.
3. تسمم الحمل
وهي حالة قد تظهر بعد حوالي 20 أسبوعًا من الحمل ، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول مع علامات تلف الكلى والكبد. قد يتسبب في انخفاض نمو الجنين والولادة المبكرة.
لا تظهر مقدمات الارتعاج في البداية مع أي أعراض نموذجية ، والفحوصات المنتظمة قبل الولادة مهمة لاكتشافها مبكرًا. قد تزيد العوامل التالية من خطر إصابة المرأة بحمل مقدمات الحمل.
الحمل الأول
ارتفاع ضغط الدم الموجود مسبقًا
وجود تاريخ عائلي للإصابة بمقدمات الارتعاج
داء السكري
حامل بتوأم أو أكثر
تشمل أعراض تسمم الحمل ما يلي:
ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم
تورم اليدين والقدمين
صداع ودوخة
اضطرابات بصرية
آلام في المعدة أسفل الضلوع
استفراغ و غثيان
الكشف عن وجود بروتين في البول أثناء اختبارات البول
إذا تركت تسمم الحمل دون علاج ، فقد تتسبب في حدوث نوبات وفشل كلوي أو كبدي ومشاكل قاتلة في تخثر الدم . يمكن أن يساعد التشخيص والعلاج في الوقت المناسب معظم الأمهات على التعافي دون أي آثار ضارة.
4. تسمم الحمل
وهي حالة تتبع تسمم الحمل. قد يسبب بداية نوبات صرع أو غيبوبة لدى المرأة الحامل المصابة بمقدمات الارتعاج الشديدة. عوامل عصبية أو وعائية أو وراثية أو غذائية معينة تجعل النساء الحوامل عرضة لتشنج الحمل، تتشابه أعراضه مع أعراض تسمم الحمل.
5. متلازمة هيلب
كلمة HELLP تقف على ح emolysis (انهيار خلايا الدم الحمراء)، البريد levated ل إيفر انزيم المستويات، و ل آه ع latelet العد . إنه اضطراب نادر يحدث في الثلث الثالث من الحمل ولكن يمكن أن يبدأ بعد الولادة بفترة وجيزة. HELLP هو أحد المضاعفات التي تهدد الحياة وهي شائعة عند النساء الحوامل المصابات بمقدمات الارتعاج وتسمم الحمل أو ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل (ارتفاع ضغط الدم). تشمل أعراضه:
التعب
تورم في الوجه واليدين
آلام في المعدة (الجانب الأيمن العلوي)
صداع حاد
استفراغ و غثيان
قد يكون للحالة مضاعفات خطيرة للأم والطفل ، ويشمل العلاج ولادة الطفل ، حتى لو كان قبل الأوان. ومع ذلك ، قد يصف لك طبيبك دواءً ، اعتمادًا على شدة الحالة.
6. الحمل خارج الرحم
في الحمل خارج الرحم ، يُزرع الجنين خارج الرحم ، عادةً في قناتي فالوب. يفشل الجنين في النمو بشكل صحيح بسبب نقص المساحة والتغذية الكافية ويموت في النهاية في معظم الحالات.
يحدث ذلك عندما لا يمكن نقل البويضة بشكل صحيح من قناتي فالوب إما بسبب انسداد أو خلل في الشعيرات الشبيهة بالشعر داخل الأنبوب الذي يدفع البويضة نحو الرحم. تتضمن العوامل التي تزيد من خطر حدوث الحمل خارج الرحم ما يلي:
عكس التعقيم البوقي
الالتهابات السابقة أو التهاب قناة فالوب
عيوب قناة فالوب
بعض علاجات العقم
تلف قناة فالوب بسبب تمزق الزائدة الدودية
قد يؤدي نمو الجنين إلى تمزق قناة فالوب مما يسبب الألم والنزيف الداخلي والصدمة. الجراحة الفورية ضرورية إذا حدثت. تشمل الأعراض الأخرى للحمل خارج الرحم ما يلي:
غثيان الصباح المطول وحنان الثدي
تقلصات وألم في أسفل البطن أو الحوض
النزيف المهبلي والبقع
يجب عليك استشارة طبيبك إذا واجهت أي أعراض حمل غير عادية لمنع الحاجة إلى جراحة طارئة.
7. العدوى
لا تشكل العدوى ، مثل نزلات البرد أو الالتهابات الجلدية ، مصدر قلق كبير أثناء الحمل ، ولكن قد يؤدي بعضها إلى الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة أو الإعاقات الخلقية عند الطفل. تشمل العدوى التي قد تكون خطيرة أثناء الحمل ما يلي:
عدوى فيروس زيكا
التهاب المهبل البكتيري
التهاب الكبد
داء المقوسات
التهاب المسالك البولية
عدوى الخميرة
العدوى البكتيرية بالمكورات العقدية من المجموعة ب (تسبب التهابات الدم والالتهاب الرئوي والتهاب السحايا عند الأطفال حديثي الولادة)
لتقليل خطر الإصابة بالعدوى أثناء الحمل ، تجنب تناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا ، ولا تشارك الطعام والمشروبات مع الناس ، واغسل يديك كثيرًا ، ولا تتعامل مع فضلات القطط (ينتشر داء المقوسات).
8. التقيؤ الحملي
تعاني معظم النساء الحوامل من الغثيان والقيء (غثيان الصباح) في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. التقيؤ الحملي هو غثيان وقيء شديدان ومستمران. تزداد فرص حدوث هذه الحالة إذا:
أنت حامل بطفلين أو أكثر
تطور الخلايا المشيمية غير طبيعي ( الحمل العنقودي أو الخلد المائي)
أنت عرضة لدوار الحركة
يتسبب القيء الحملي المفرط في فقدان الوزن وعدم توازن الكهارل والجفاف ، مما يؤدي إلى عدم كفاية إمدادات المغذيات للجنين النامي. حاول تجنب أي محفزات للغثيان مثل بعض الضوضاء أو الأضواء أو الروائح أو ركوب السيارة. إذا تم تشخيصك به ، فقد يصف لك طبيبك أدوية للسيطرة على القيء.
9. الإجهاض
الإجهاض هو الفقدان التلقائي للجنين قبل 20 أسبوعًا من الحمل (يُعرف بعد ذلك بالإملاص). تشمل أعراضه آلامًا في البطن مع تقلصات ، وآلام في الظهر ، ونزيف ، أو خروج جلطات من المهبل. عادة ما يكون الخطر أعلى عند النساء الأكبر من 35 عامًا والذين لديهم تاريخ من حالات الإجهاض. قد تكون العيوب الجينية والكروموسومية مسؤولة عن الإجهاض. تشمل العوامل الأخرى ما يلي:
التدخين أو تعاطي المخدرات أو الكحول
مشاكل هرمونية أو مشاكل في الأعضاء التناسلية
اضطرابات المناعة
اضطرابات التخثر
عدوى
الوزن الزائد
الالتهابات أو الأمراض المزمنة الأخرى للأم
تحدث معظم حالات الإجهاض خلال الأسابيع السبعة الأولى من الحمل ، وعادة ما ينخفض المعدل بعد اكتشاف نبضات قلب الجنين 10 .
10. تجلط الأوردة العميقة
يزداد خطر الإصابة بجلطات دموية في الأوردة أثناء الحمل وثلاثة أشهر بعد الولادة. قد تكون هذه آلية الجسم لتقليل فقدان الدم أثناء الولادة. ينخفض تدفق الدم في الساقين أثناء الحمل مع زيادة الضغط على الأوعية الدموية في الحوض مع نمو الجنين.
تُعرف الجلطة الدموية في الساقين أو الذراعين باسم تجلط الأوردة العميقة (DVT) وتسبب تورمًا وألمًا وحنانًا في الطرف المصاب. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك تاريخ شخصي أو عائلي من جلطات الدم أو اضطراب التخثر.
في بعض الأحيان ، قد تنفصل الجلطة وتنتقل إلى الرئتين (الانصمام الرئوي) ، مما قد يكون قاتلاً. يجب أن تسعى للحصول على رعاية طبية فورية إذا كنت تعاني من أي أعراض للانسداد الرئوي مثل صعوبة في التنفس ، أو ألم في الصدر ، أو دم مصحوب بسعال ، أو عدم انتظام ضربات القلب 11 .
11. نقص أو زيادة السائل الأمنيوسي
يحمي السائل الأمنيوسي الجنين من الصدمات الخارجية ، ويحافظ على درجة حرارة ثابتة حول الجنين ، ويساعد في النمو الصحي.
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