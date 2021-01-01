أنواع التهاب المفاصل عند المراهقين



التهاب المفاصل التهاب المفاصل



إذا كان ابنك المراهق يعاني من تيبس وتورم ومفاصل مؤلمة مع فقدان الحركة لأكثر من ستة أسابيع متتالية ، فقد يكون التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب.







التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب أو التهاب المفاصل الروماتويدي عند الأطفال هو حالة من أمراض المناعة الذاتية التي تسبب التهاب المفاصل. يؤدي إلى تورم وتيبس المفاصل التي يصعب تحريكها.



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التهاب مفاصل الأحداث له عدة أنواع ويصيب ما يقرب من 300000 طفل دون سن 18 عامًا في الولايات المتحدة، يمكن أن تسبب الحالة ضررًا دائمًا للمفاصل ، مما يؤثر بشدة على نوعية الحياة. لحسن الحظ ، يمكن علاج التهاب المفاصل عند المراهقين وإدارته بشكل فعال من خلال الرعاية الطبية السريعة والتمارين الرياضية.كشف موقع هيلثي عن أنواع التهاب المفاصل.أنواع التهاب المفاصل الروماتويدي أو عند المراهقينيتألف التهاب مفاصل الأحداث من ستة أنواع ، ولكل منها العوامل المسببة والأعراض والتشخيص .التلقائي المحدود العدد : هذا النوع التهاب المفاصل يؤثر على أقل من خمسة مفاصل، وعادة الركبة أو الكاحل في الجسم. حوالي 50 بالمائة من الأطفال المصابين بالتهاب مفاصل الأحداث يعانون من هذا النوع من التهاب المفاصل. في معظم الحالات ، تكون الأعراض خفيفة جدًا وقد تقل أو تتلاشى بمرور الوقت.متعدد المفاصل: يمثل حوالي 30 في المائة من حالات التهاب المفاصل عند الأطفال. يصيب خمسة مفاصل صغيرة أو كبيرة أو أكثر ، عادة على جانبي الجسم. هذا النوع من التهاب المفاصل أكثر شيوعًا عند الفتيات منه عند الفتيان.جهازي : 20 في المائة من الأطفال المصابين بالتهاب مفاصل الأحداث يعانون من التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب، هذا النوع من التهاب المفاصل يقيد الحركة في مفصل واحد على الأقل. تشمل أعراضه آلامًا في المفاصل والتهابًا في الأعضاء وحمى شديدة لمدة أسبوعين، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤثر على عدة مفاصل.الصدفية: تحدث مع الصدفية ، وهي حالة تسبب طفح جلدي أحمر متقشر على الجلد في أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك الوجه وفروة الرأس، قد تتأثر أظافر اليدين والقدمين أيضًا بالصدفية.التهاب المفاصل المرتبط بالتهاب المفاصل : يؤثر في الغالب على عضلات الارتكاز ، وهي النقاط التي تلتقي فيها العظام بالأوتار أو الأربطة. يؤثر بشكل شائع على الركبتين والوركين والقدمين ولكنه قد يؤثر أيضًا على الأصابع والمرفقين وأسفل الظهر، قد يشمل أيضًا أجهزة أعضاء أخرى ، مثل الجهاز الهضمي، تظهر الحالة عادة عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 15 عامًا وهي أكثر شيوعًا عند الأولاد.التهاب المفاصل غير المتمايز، إنه التهاب مفاصل مصحوب بأعراض لا يمكن تصنيفها إلى نوع فرعي معين. في هذه الحالة ، يمكن ملاحظة التهاب في مفصل واحد أو أكثر.