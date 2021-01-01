خلال سنوات.. هل يختفى الموبايل ويستبدل بشريحة تحت الجلد؟

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خلال سنوات.. هل يختفى الموبايل ويستبدل بشريحة تحت الجلد؟

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن العملات الرقمية باتت خارج السيطرة ويبلغ حجم التداول بها أكثر من 2 تريليون دولار

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة صدى البلد، نعيش الآن أمام واقع سيطرة تكنولوجيا المعلومات على العقول والاقتصاد وكافة أمور الحياة.

وأضاف عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن التكنولوجيا تقود العالم الآن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن الشباب والأجيال الجديدة سينشئون نشأة افتراضية تمام.

وأكد خلال قناة صدى البلد، أن التنشئة الافتراضية للشباب سيتبعها الكثير من الأمراض النفسية وتعزل الشباب عن الواقع، إضافة إلى زيادة الجرائم الافتراضية.

وأشار إلى أن الهاتف المحمول سيتم اختفاؤه من الواقع خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحًا أنه سيتم استبداله بشريحة تحت الجلد بها شرائح تغنى عن «الموبايل» وبها تطبيقات عالية التكنولوجيا.

المصدر: المصرى اليوم

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