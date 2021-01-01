Microids تنشر إعلانا تشويقيا للعبة Grendizer

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Microids تنشر إعلانا تشويقيا للعبة Grendizer

في وقت سابق من هذا العام أعلنت شركة Microids المتخصصة في تطوير ونشر ألعاب الفيديو عن لعبة UFO Robot Grendizer المبنية على مسلسل الأنمي الشهير جريندايزر وأكدت أنها ستتوفر على جميع وحدات التحكم وأجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر في عام 2023، والآن قامت الشركة بنشر إعلان تشويقي يوضح بعض التفاصيل المهمة في هذه اللعبة القادمة.

وأكدت الشركة الفرنسية المسؤولة عن تطوير هذه اللعبة أن السيد Philippe Dessoly الذي كان لديه خبرة كفنان رسمي في Grendizer سيساعد في إنشاء أسلوب فني للعبة حيث سيتعاون مع استوديو الألعاب Endroad الذي تم إنشاؤه بواسطة أعضاء سابقين في Ubisoft وAmplitude Studios لإنشاء أسلوب جديد وتحقيق أعلى مستويات الجودة لإرضاء المعجبين والوافدين الجدد الذين لم تتح لهم الفرصة لمشاهدة مسلسل الأنمي ومعرفة شخصية Duke Fleed.

وستدور هذه اللعبة حول شاب من كوكب غريب يدعى Duke Fleet ويهرب إلى الأرض باحثا عن حياة سلمية وتكوين صدقات جديدة، وسرعان ما تتعرض الأرض للهجوم من قبل الملك Vega وجيشه، ولا يجد Duke أي خيار أمامه سوى التحالف مع أصدقائه Koji وHikaru حيث يقوم بتصنيع الروبوت العملاق Grendizer ويقوده للدفاع عن منزله وحماية الأرض، وعلاوة على ذلك أكد استوديو Endroad على موقع Microids أن Grendizer ستكون لعبة حركة ستضع اللاعبين في دور Duke Fleet وتسمح لهم بقيادة الروبوت العملاق والقتال في مغامرات ملحمية لحماية الكوكب.

ومرة أخرى نود أن نشير إلى أن لعبة UFO Robot Grendizer ستتوفر بشكل رسمي لأجهزة Xbox One وXbox S وXbox Series X وPS4 وPS5 بالإضافة إلى أجهزة Nintendo Switch وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows وMac خلال عام 2023.

المصدر: قل ودل

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