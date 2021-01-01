أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" إطلاق مهمة "سبيس إكس" بسبب مرض أحد أفراد الطاقم.
وأعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية، أمس الاثنين، إرجاء إطلاق صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس"، وعلى متنه 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لمدة 3 أيام.
وهذا ثاني تأجيل للمهمة في غضون أسبوع، وعزته الإدارة إلى عارض صحي ألمّ بأحد أفراد الطاقم الأربعة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ناسا ترجئ مهمة سبيس إكس بسبب مرض أحد أفراد الطاقم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق