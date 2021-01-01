

مواصفات وأسعار الهاتفين Vivo T1 وVivo T1x مواصفات وأسعار الهاتفين Vivo T1 وVivo T1x

في الفترة القليلة الماضية أعلنت شركة فيفو عن العديد من الهواتف المتوسطة بما في ذلك هواتف Vivo T1 وVivo T1x التي وصلت بشكل رسمي يوم 20 أكتوبر مع معالجات تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وشاشات بمعدل تحديث 120 هرتز بالإضافة إلى كاميرات خلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K ومواصفات أخرى رائعة دعونا نتعرف عليها الآن.



مواصفات الهاتف فيفو تي 1

نبدأ بالهاتف Vivo T1 الذي يتوفر مع شاشة IPS LCD بشكل الثقب وبحجم 6.67 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز وتدعم HDR10 كما أنها تحتوي على ثقب صغير في أعلى المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 والتي تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو (الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية).



معالج تشغيل هذا الهاتف من فئة Qualcomm Snapdragon 778G 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر ومعالج الرسوميات يأتي من فئة Adreno 642L، كما أن الذاكرة الداخلية تأتي بسعة 128 أو 256 جيجا بايت والذاكرة العشوائية بسعة 8 أو 12 جيجا رام، والهاتف Vivo T1 يعمل بنظام Android 11 مع واجهة المستخدم الأحدث من OriginOS.

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وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 44 واط (يمكن شحن 70% من سعة البطارية في 38 دقيقة فقط)، أما بخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ودعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت.سعر الهاتف Vivo T1سعر الهاتف Vivo T1 يبدأ من 345 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.ويبلغ حوالي 375 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.ويصل إلى 405 دولارات للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.مواصفات الهاتف Vivo T1xالهاتف فيفو تي 1 إكس الجديد من فيفو مصمم حول شاشة بشكل النوتش من نوع IPS LCD وبحجم 6.58 بوصة وبدقة 2408×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 900 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G68 MC4 و6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية مع 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية أو 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت أو 8 جيجا رام مع 256 جيجا بايت بالإضافة إلى أن الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم OriginOS.يتوفر الهاتف Vivo T1x مع كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية وتدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS، والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، كما أن هذا الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 44 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ويتميز كذلك بدعم مكبرات الصوت ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.سعر الهاتف فيفو تي 1 إكسيبدأ سعر الهاتف Vivo T1x من 250 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.