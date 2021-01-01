روسيا تطلق مجموعة أقمار SKIF لتوفير خدمات الإنترنت على الأرض

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا ستطلق عدة أقمار صناعية جديدة لمدّ الأرض بخدمات الإنترنت.
وقال بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا "أواخر سبتمبر العام القادم من المفترض أن تطلق روسيا قمر Skif-D إلى الفضاء، القمر سيعمل في مدار دائري يبعد عن الأرض 8070 كلم".
وأضاف البيان: "بدأت شركة Satellite Systems التابعة لروس كوسموس حاليا العمل على تطوير النسخة الاختبارية من قمر Skif-D، الخبراء في الشركة المذكورة يعدون وثائق تصميم القمر وأجزائه، وفي الوقت نفسه بدأت عملية تصنيع مكونات القمر في الأقسام التابعة للشركة".
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