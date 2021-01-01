أكد المهندس أحمد عبد العزيز جاد، رئيس قطاع المكتب لفني بالجهاز لقومي لمراقبة جودة خدمة الاتصالات، الحرص الدائم على وصول خدمة متميزة للمواطنين.
وقال جاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد إن رصد جودة خدمة الاتصالات يستهدف تحديد أي تراجع يؤثر على المواطن؛ لاتخاذ قرارات لمواجهة التراجع.
وأوضح أن جودة الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات تختلف من منطقة لأخرى، لافتا إلى أن الجهاز رصد تراجع في مستوى جودة خدمة شركات الاتصالات، وأصدر مخالفات بقيمة 25 مليون جنيه.
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التعليقات على جودة الاتصالات : تغريم شركات المحمول 25 مليون جنيه لضعف الخدمة
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