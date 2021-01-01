زيادات جديدة على أسعار هيونداي اكسنت HCI

رفعت مجموعة اوتو غبور الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر، أسعار هيونداي اكسنت HCI بقيمة 5 آلاف جنيه، لتبدأ أسعار الفئة الأولى من 265 ألف جنيه، والثانية 285 ألفا، وسعرت الفئة الثالثة أيضاً 285 ألفا، وصعدت الفئة الرابعة إلى 305 آلاف .
مواصفات هيونداي “أكسنت HCI” موديل 2022
وتأتي هيونداي “أكسنت HCI” بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، وينتج قوة 99 حصانا، و عزم أقصى للدوران 132 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، في غضون 11.1 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
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