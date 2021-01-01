زيادات جديدة على أسعار هيونداي اكسنت HCI

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زيادات جديدة على أسعار هيونداي اكسنت HCI

رفعت مجموعة اوتو غبور الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر، أسعار هيونداي اكسنت HCI بقيمة 5 آلاف جنيه، لتبدأ أسعار الفئة الأولى من 265 ألف جنيه، والثانية 285 ألفا، وسعرت الفئة الثالثة أيضاً 285 ألفا، وصعدت الفئة الرابعة إلى 305 آلاف .

مواصفات هيونداي “أكسنت HCI” موديل 2022

وتأتي هيونداي “أكسنت HCI” بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، وينتج قوة 99 حصانا، و عزم أقصى للدوران 132 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، في غضون 11.1 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتتضمن المقصورة مجموعة التجهيزات منها وسائل الأمان والراحة، من ضمنها سنترلوك، ونظام امبوليزر ضد السرقة مع إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات ونظام إغلاق مركزي يعمل بالريموت كنترول. كما تزود بتكييف هواء ومخرج يو اس بي ومخرج ايه يو اكس وبلوتوث وكمبيوتر رحلات.

دعمت السيارة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 بعجلات رياضية تتراوح بين 15 و16 بوصة، وبمصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكات أمامية متعددة المقاطع تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، ومرايات جانبية كهربائية ذات شرائط ضوئية، ومصابيح ضباب دائرية ترتكز داخل قاعدة سوداء ذات إطارات لامعة، ومصابيح خلفية LED، وفتحة سقف كهربائية للفئات عالية التجهيز.

المصدر: Egypt automotive

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