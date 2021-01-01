

5 آلاف جنيه زيادة على أسعار شيري تيجو 7 برو 5 آلاف جنيه زيادة على أسعار شيري تيجو 7 برو

أعلنت مجموعة أوتو غبور الوكيل الحصري لعلامة شيري في مصر، عن زيادة اسعار هيونداي شيري تيجو 7 برو بقيمة 5 آلاف جنيه على جميع الفئات المطروحة في السوق المصرية.



وجاءت أسعار شيري تيجو 7 برو الفئة الأولى 360 ألف جنيه، وصعدت الفئة الثانية إلى 390 ألفاً.



زودت شيري سيارتها الجديدة شيري تيجو 7 برو بمحرك قوي سعة 1.5 T “لتر”، يولد قوة 154 حصاناً عند 5,500 لفة في الدقيقة متصل بناقل حركة CVT لتوفر السيارة أداء قوي مع أعلى مستويات الحماية والأمان. كما توفر السيارة Pro Tiggo7 مساحة ركوب واسعة ومريحة، حيث تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2670 مم، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4500 مم، وعرضها الكلي 1,842 مم، وارتفاعها الكلي 1746 مم، وتعتمد على نظام تعليق خلفي Multilink.

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وتتميز شيري تيجو 7 برو الجديدة بلمسة رياضية تلائم عشاق التصميمات الجذابة، حيث تم تحديد جسم السيارة وفقاً لثلاثة خطوط رئيسية تخلق تأثيراً يحمل عناصر ديناميكية تتضمن حزام كروم علوي أفقي يمر بالجسم الجانبي للسيارة ليعطي انطباعاَ ملحمياً ثابتاً عند الحركة، وحزامين سفليين ديناميكيين يشكلان جواً متسارعاً وعصرياً، مع فتحة سقف تسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة قيادة متميزة.كما تأتي السيارة بجنوط ألومنيوم 18 بوصة، وشبكة أمامية كروم لامعة تعكس تأثيراً ثلاثي الأبعاد، إلى جانب نوافذ جانبيه لها حليات مطليه بالكروم وحامل سقف، ومرايا جانبية قابلة للطي والتعديل كهربائياً بها إشارات انعطاف، ومخارج شكمان ثنائية الشكل، ومصابيح أمامية LED MFR كاملة يمكن تعديل مستوى ارتفاعها كهربائياً.وتتمتع شيري تيجو 7 برو بإضاءة استثنائية حيث زودت بمصابيح نهارية DRL LED، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح توقف عالية HMSL LED ، كما يتطابق المصباح النهاري (DRL) الفريد من نوعه على شكل زعنفة القرش مع الوجه الأمامي، ويكون المصباح المزدوج المزود بوحدات مصفوفة LED إضاءة أكثر إشراقاً. وتدعم السيارة بدء تشغيل السيارة تلقائياً عن طريق المفتاح الذكي، وبلمسة واحدة (تشغيل / إيقاف).