

15 ألف جنيه زيادة على أسعار هيونداي توسان 15 ألف جنيه زيادة على أسعار هيونداي توسان

اعلنت مجموعة أوتو غبور الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر، عن زيادة اسعار هيونداي توسان 2022 بقيمة تتراوح بين 10 و 15 ألف جنيه على جميع الفئات المطروحة في السوق المصرية.



وجاءت أسعار هيونداي توسان 2022 الفئة الأولى 475 ألف جنيه بدلاً من 465 ألفاً، وصعدت الفئة الثانية إلى 505 آلاف بدلاً من 495 ألفاً، والثالثة 540ألفاً بدلاً من 530 ألفاً، والرابعة 595 ألفاً بدلاً من 580 ألفاً وتأتي الفئة الخامسة 635 ألفاً بدلاً من 620 ألفاً.



مواصفات هيونداي توسان 2022

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وتأتي السيارة بمجموعة من الكماليات منها شاشة تاتش 7 بوصة بنظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو وكاميرا خلفية و بالاضافة إلى كما تتوفر بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها “الوسائد هوائية، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، والتحكم في الفرامل في المنحنيات CBC ،ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBDكما تتمتع وحساسات ركن خلفية وزر تشغيل/إيقاف السيارة ومصابيح ضباب أمامية جنوط 17 وتكييف هواء أوتوماتيكي وكمبيوتر رحلات ذو 6 وظائف مثل بيان متوسط السرعة و استهلاك الوقود مرايا الرؤية الجانبية يمكن ضبطها و طيها كهربائيًا مع تدفئة ذاتية، ومتاحة بعجلة قيادة جلد ذات تحكم هيدروليك و متعددة الوظائف مدخل USB و AUX و بلوتوث، ومخرج كهرباء 12 فولت، و زر فتح الشنطة من الخارج، ودخول بدون مفتاح.