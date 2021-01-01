15 ألف جنيه زيادة على أسعار هيونداي توسان

آخر الأخبارأخبار السيارات › 15 ألف جنيه زيادة على أسعار هيونداي توسان

صورة الخبر: 15 ألف جنيه زيادة على أسعار هيونداي توسان
15 ألف جنيه زيادة على أسعار هيونداي توسان

اعلنت مجموعة أوتو غبور الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر، عن زيادة اسعار هيونداي توسان 2022 بقيمة تتراوح بين 10 و 15 ألف جنيه على جميع الفئات المطروحة في السوق المصرية.

وجاءت أسعار هيونداي توسان 2022 الفئة الأولى 475 ألف جنيه بدلاً من 465 ألفاً، وصعدت الفئة الثانية إلى 505 آلاف بدلاً من 495 ألفاً، والثالثة 540ألفاً بدلاً من 530 ألفاً، والرابعة 595 ألفاً بدلاً من 580 ألفاً وتأتي الفئة الخامسة 635 ألفاً بدلاً من 620 ألفاً.

مواصفات هيونداي توسان 2022

وتأتي السيارة بمجموعة من الكماليات منها شاشة تاتش 7 بوصة بنظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو وكاميرا خلفية و بالاضافة إلى كما تتوفر بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها “الوسائد هوائية، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، والتحكم في الفرامل في المنحنيات CBC ،ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD

كما تتمتع وحساسات ركن خلفية وزر تشغيل/إيقاف السيارة ومصابيح ضباب أمامية جنوط 17 وتكييف هواء أوتوماتيكي وكمبيوتر رحلات ذو 6 وظائف مثل بيان متوسط السرعة و استهلاك الوقود مرايا الرؤية الجانبية يمكن ضبطها و طيها كهربائيًا مع تدفئة ذاتية، ومتاحة بعجلة قيادة جلد ذات تحكم هيدروليك و متعددة الوظائف مدخل USB و AUX و بلوتوث، ومخرج كهرباء 12 فولت، و زر فتح الشنطة من الخارج، ودخول بدون مفتاح.

المصدر: Egypt automotive

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 15 ألف جنيه زيادة على أسعار هيونداي توسان

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17541

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager