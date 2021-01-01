

بسبب القيود الصارمة.. لعبة Fortnite فورتنايت تغلق في الصين 15 نوفمبر بسبب القيود الصارمة.. لعبة Fortnite فورتنايت تغلق في الصين 15 نوفمبر

قررت شركة Epic Games المالكة للعبة الفيديو الشهيرة Fortnite فورتنايت إغلاق خوادمها في الصين في 15 نوفمبر القادم، مع وقف التسجيلات لحسابات المستخدمين الجديدة بدءا من اليوم، وذلك بسبب عدم قدرة الشركة على التوافق مع متطلبات القانون الصيني.



وبحسب موقع Game Rant المتخصص في الألعاب فإن لعبة فورتنايت في الصين والمعروفة باسم Fortress Night فإن لن تكون متاحة بدءا من 15 نوفمبر القادم عبر مزودى الإنترنت في الصين، ولن يستطيع أى لاعب أو مستخدم للعبة في الصين الدخول عليها بعد هذا التاريخ.



وتم إعاقة لعبة فورتنايت بشكل كبير في الصين بسبب حقيقة أن فورتنايت في الصين بها اختلافات كبيرة مقارنة بالإصدارات الأخرى حول العالم، وتعتبرهذه نتيجة لعدم قدرة Epic Games على تحقيق الدخل من اللعبة بالطريقة نفسها التي تتمتع بها في مناطق أخرى بسبب القانون الصيني.

قد يعجبك أيضا...

ومن المقرر أن تختفي فورتنايت من الصين تمامًا ، وتربح فورتنايت الكثير من إيراداتها من خلال المعاملات الصغيرة ، التي تم حظرها من قبل الحكومة الصينية، وهذا يجعل من الصعب على Epic Games جني الأرباح من اللعبة في الصين.وتم حظر فورتنايت من الصين تمامًا في عام 2018 ، عندما كانت اللعبة في أوج شعبيتها، بسبب العديد من قوانين الرقابة نفسها، وهذا يعني أن Epic Games خسرت الكثير من اللاعبين المحتملين، بسبب التعديلات على اللعبة التي أصبحت واحدة من أكثر الاختلافات غرابة في النسخة الصينية من اللعبة والتي من المحتمل أن تكون أبعدت العديد من اللاعبين.