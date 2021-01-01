قررت شركة Epic Games المالكة للعبة الفيديو الشهيرة Fortnite فورتنايت إغلاق خوادمها في الصين في 15 نوفمبر القادم، مع وقف التسجيلات لحسابات المستخدمين الجديدة بدءا من اليوم، وذلك بسبب عدم قدرة الشركة على التوافق مع متطلبات القانون الصيني.
وبحسب موقع Game Rant المتخصص في الألعاب فإن لعبة فورتنايت في الصين والمعروفة باسم Fortress Night فإن لن تكون متاحة بدءا من 15 نوفمبر القادم عبر مزودى الإنترنت في الصين، ولن يستطيع أى لاعب أو مستخدم للعبة في الصين الدخول عليها بعد هذا التاريخ.
وتم إعاقة لعبة فورتنايت بشكل كبير في الصين بسبب حقيقة أن فورتنايت في الصين بها اختلافات كبيرة مقارنة بالإصدارات الأخرى حول العالم، وتعتبرهذه نتيجة لعدم قدرة Epic Games على تحقيق الدخل من اللعبة بالطريقة نفسها التي تتمتع بها في مناطق أخرى بسبب القانون الصيني.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بسبب القيود الصارمة.. لعبة Fortnite فورتنايت تغلق في الصين 15 نوفمبر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق