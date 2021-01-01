

بميزات خارقة.. مواصفات هاتف هواوي الشبابي Nova 9 بميزات خارقة.. مواصفات هاتف هواوي الشبابي Nova 9

أطلقت شركة هواوي الصينية هاتفا آخر من الفئة المتوسطة والشبابية وهو هاتف Huawei Nova 9 الذى يأتى مواصفات كبيرة للغاية مع سعر مناسب، حيث يتميز الهاتف بشاشة بجودة كبيرة وكاميرات فائقة وطارية معالج بأداء كبير .



وبحسب موقع Tech Radar فإن هاتف Huawei Nova 9 يعتبر من أفضل هواتف الفئة المتوسطة في السوق لقدراته الكبيرة كما أن الهاتف قد تم إطلاقه في عدد كبير من الدول منها المملكة العرية السعودية والإمارات ويشق طريقه إلى مصر خلال هذه الأيام ،غيرها من الدول الأخرى.



شاشة هاتف Huawei Nova 9



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ويأتى هاتف Huawei Nova 9 بشاشة منحنية من نوع OLED، و بقياس 6.57 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وبجودة عرض FHD +، وتبلغ دقتها 1080 x 2340 بكسل، و تحتوي الشاشة على ثقب أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.كاميرا هاتف Huawei Nova 9وزودت هواوي هاتف nova 9، بنظام كاميرا Ultra Vision Al رباعي، بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل من نوع RYYB، جنبًا إلى جنب مع كاميرا 8 ميجابكسل ذات زاوية عريضة للغاية ووحدتين 2 ميجابكسل للقطات الماكرو وتتبع العمق، مع كاميرا أمامية مزدوجة بقياس بدقة 32 ميجابكسل.بطارية هاتف Huawei Nova 9ويحتوى هاتف Huawei Nova 9 على بطارية تبلغ سعتها 4300 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، يتم شحنها عبر منفذ USB-C .معالج هاتف Huawei Nova 9ويعمل هاتف Huawei Nova 9 بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G 4G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.سعر هاتف في السعوديةوينطلق هاتف Huawei Nova 9 في السعودية بسعر حوالي 1911 ريال سعودى أى ما يعادل 7 آلاف و 990 جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة .سعر هاتف في الإماراتأما بالنسبة لسعر هاتف Huawei Nova 9 في دولة الإمارات فسيكون حوالي 1800 درهم إماراتي أى ما يعادل حوالي 7 آلاف و 700 جنيه مصرى، وذلك بدءا من يوم 4 نوفمبر المقبل.