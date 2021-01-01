بدأت شركة نوكيا مرحلة الإطلاق العالمي لجهاز التابلت المتميز Nokia T20 ، وشق التابلت أخيرا طريقه للهند ثاني أكبر الأسواق العالمية، بعد الإعلان عنه لأول مرة الشهر الماضي، ومن المقرر أن ينطلق التابلت في دول أخرى قريبا منها الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب موقع GSMArena فإن تابلت نوكيا Nokia T20 يتوفر باللون الأزرق مع خيار 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من شبكة Wi-Fi فقط، بالإضافة إلى Wi-Fi و 4/64 جيجابايت، مع خيار LTE بخيار 4/64 جيجابايت.
ويتميز جهاز تابلت نوكيا Nokia T20 بشاشة قياس 10.4 بوصة من نوع LCD ، مع جودة 2K ، ودقة 2000 x 1200 بيكسل، وشهادة SGS لتقليل خطر الضوء الأزرق على العين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نوكيا تبدأ الإطلاق العالمي لجهاز التابلت Nokia T20.. سعر ومواصفات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق