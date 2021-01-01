سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم للهواتف الرائدة Galaxy S22

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية بدأت الإنتاج الضخم لسلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S22 تمهيدا لإطلاق الهواتف في بداية العام المقبل 2022 في بداية شهر يناير ومن المحتمل أن يكون موعد الإطلاق 11 يناير تحديدا.
وحسب موقع GSMArena فإن سلسلة الهواتف ستكون عبارة عن 3 هواتف رئيسية هى : Galaxy S22 وGalaxy S22+ و الهاتف الأغلى إمكانات والأعلى ثمنا Galaxy S22 Ultra ، حيث من المقرر أن تنافس الهواتف على أفضل هواتف أندرويد في الأسواق وستنافس هواتف آيفون الرئيسية آيفون 13 .
وسيأتي هاتف Galaxy S22 Ultra، بشاشة قياس 6.81 ، من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، وجودة + WQHD مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. وتصوير الفيديو بدقة 8K .
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