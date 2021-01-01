

سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم للهواتف الرائدة Galaxy S22 سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم للهواتف الرائدة Galaxy S22

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية بدأت الإنتاج الضخم لسلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S22 تمهيدا لإطلاق الهواتف في بداية العام المقبل 2022 في بداية شهر يناير ومن المحتمل أن يكون موعد الإطلاق 11 يناير تحديدا.



وحسب موقع GSMArena فإن سلسلة الهواتف ستكون عبارة عن 3 هواتف رئيسية هى : Galaxy S22 وGalaxy S22+ و الهاتف الأغلى إمكانات والأعلى ثمنا Galaxy S22 Ultra ، حيث من المقرر أن تنافس الهواتف على أفضل هواتف أندرويد في الأسواق وستنافس هواتف آيفون الرئيسية آيفون 13 .



وسيأتي هاتف Galaxy S22 Ultra، بشاشة قياس 6.81 ، من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، وجودة + WQHD مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. وتصوير الفيديو بدقة 8K .

قد يعجبك أيضا...

ومن الميزات الأخرى التى سيحصل عليها هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra الكاميرا الرئيسية التى ستكون بدقة 200 ميجابكسل، مع مستشعر آخر بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة العرض بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرتان تليفوتوجرافيتان بدقة 12 ميجابكسل ، ونظام ضبط تلقائي للصورة بالليزر ، وفلاش LED.وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 898 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية، والذى من المحتمل أن تكشف الشركة عنه قريبا.وسيحتوي هاتف Galaxy S22 Ultra على بطارية بسعة كبيرة 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط بترقية كبيرة للغاية عن سابقه الذي جاء بقوة 25 واط فقط للشحن السريع حيث سيأتى بقوة 45 واط شحن البطارية بنسبة 70 % في 35 دقيقة فقط.