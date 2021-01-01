

"أشباه الموصلات" تكبد شركة آبل 6 مليارات دولار خسائر "أشباه الموصلات" تكبد شركة آبل 6 مليارات دولار خسائر

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد تكبدت خسارة كبيرة وصلت إلى 6 مليارات دولار بسبب أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات التي ضربت شركات التكنولوجيا العالمية والتي أجبرت الشركات على عدم إنتاج الشحنات المتوقعة مما أثر على أرباحها.



وبحسب موقع PhoneArena فإن عمليات الإنتاج الخاصة هواتف iPhone 13 وأجهزة MacBook و iPad قد تتأثر، كما انخفض سهم آبل بنسبة 3٪ دون توقعات في الربع المالى الرابع للشركة.



وقال تيم كوك المدير التنفيذى لشركة آبل "إن الشركة حققت أداءً قويًا للغاية على الرغم من قيود العرض الأكبر من المتوقع، حيث كانت قيود العرض مدفوعة بنقص الرقائق وأشباه الموصلات على مستوى الصناعة."

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ويقدر تيم كوك أن هذا التأخير في الإنتاج المرتبط بالشرائح قد كلف شركة آبل ما مجموعه 6 مليارات دولار من الإيرادات المتوقعة في البداية، حيث يعتبر مقدار ما خسره زوكربيرج في أكثر من 6 ساعات من تعطل خدمات فيسبوك الشهر الماضي.ووفقًا لتقرير من وكالة بلومبرج ، يقول كوك إن شركة آبل ستشعر بأقسى آثار نقص الرقائق خلال موسم العطلات القادم ، أو الربع المالي الأول الجديد للشركة، بينما يتوقع كوك رقمًا قياسيًا على الإطلاق في المبيعات الإجمالية ، من المقرر أن يتجاوز توقعات الشركة الأصلية البالغة 111 مليار دولار ، حيث خفض المحللون بالفعل توقعاتهم من 120 مليار دولار إلى حوالي 118.5 مليار دولار في الوقت الحالي.