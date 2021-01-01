كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد تكبدت خسارة كبيرة وصلت إلى 6 مليارات دولار بسبب أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات التي ضربت شركات التكنولوجيا العالمية والتي أجبرت الشركات على عدم إنتاج الشحنات المتوقعة مما أثر على أرباحها.
وبحسب موقع PhoneArena فإن عمليات الإنتاج الخاصة هواتف iPhone 13 وأجهزة MacBook و iPad قد تتأثر، كما انخفض سهم آبل بنسبة 3٪ دون توقعات في الربع المالى الرابع للشركة.
وقال تيم كوك المدير التنفيذى لشركة آبل "إن الشركة حققت أداءً قويًا للغاية على الرغم من قيود العرض الأكبر من المتوقع، حيث كانت قيود العرض مدفوعة بنقص الرقائق وأشباه الموصلات على مستوى الصناعة."
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التعليقات على "أشباه الموصلات" تكبد شركة آبل 6 مليارات دولار خسائر
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