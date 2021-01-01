في الوقت الذى تتعالى فيه الأصوات والانتقادات لوقف المحتوى الغير الهادف الذي يقدمه الكثيرون من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، نجح أحد هؤلاء المؤثرين في استثمار الأعداد الغفيرة التي تتابعه وقدم مثالا يحتذى به فيما يمكن أن يفعله صناع المحتوى من تغيير لحياة الناس وتوجيه الأموال والطاقات للأعمال الخيرية.
وفي حملة تعتبر الأضخم من قبل صناع المحتوى العرب، قام اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان، الشهير ب " أبو فلة" جمع تبرعات وصلت لمليون دولار في 28 ساعة فقط لإغاثة اللاجئين وتقديم العون لهم.
وجاءت فكرة أبو فلة عندما قرر أن يحتفل بوصوله ل 20 مليون متابع على قناته على اليوتيوب ولكن بطريقة مختلفة هذه المرة فقد دعى المتابعين إلى حلقة من البث المباشر على قناته يوم الجمعة الماضى لجمع التبرعات لمساعدة الأسر اللاجئة وتلبية الاحتياجات الخاصة بهم في فصل الشتاء.
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التعليقات على جمع مليون دولار في 28 ساعة لمساعدة اللاجئين.. أبو فلة يوتيوبر من نوع خاص
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