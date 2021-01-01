أغلى سيارة خارقة في الإمارات موديل 2021 .. صور

يضم سوق الامارات نخبة قوية من موديلات 2021، والتي تتنوع بين اصدارات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، وفئة الهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيدان الشهيرة، إلى جانب فئة السيارات الخارقة ومنها النسخة الفريدة بوجاتي سينتوديشي، والتي تعد واحدة من اغلى السيارات داخل الاسواق العربية نسبة لما تحتويه من قدرات عالية الأداء.
الاداء الفني للسيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2021
زودت بوجاتي سينتوديشي موديل 2021 بمحرك مكون من 16 اسطوانة، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1579 حصانا، وعزم اقصى للدوران 1600 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 420 كيلومتر في الساعة، مع علبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، ومن خلال القدرات الفنية الفريدة التي تتمتع بها السيارة، فيمكنها التسارع في زمن قياسي يقدر بـ 2.4 ثانية وذلك عند انطلاقها من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة.
تجهيزات السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2021
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