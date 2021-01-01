

أغلى سيارة خارقة في الإمارات موديل 2021 .. صور أغلى سيارة خارقة في الإمارات موديل 2021 .. صور

يضم سوق الامارات نخبة قوية من موديلات 2021، والتي تتنوع بين اصدارات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، وفئة الهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيدان الشهيرة، إلى جانب فئة السيارات الخارقة ومنها النسخة الفريدة بوجاتي سينتوديشي، والتي تعد واحدة من اغلى السيارات داخل الاسواق العربية نسبة لما تحتويه من قدرات عالية الأداء.



الاداء الفني للسيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2021



زودت بوجاتي سينتوديشي موديل 2021 بمحرك مكون من 16 اسطوانة، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1579 حصانا، وعزم اقصى للدوران 1600 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 420 كيلومتر في الساعة، مع علبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، ومن خلال القدرات الفنية الفريدة التي تتمتع بها السيارة، فيمكنها التسارع في زمن قياسي يقدر بـ 2.4 ثانية وذلك عند انطلاقها من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة.



تجهيزات السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2021



تحتوي السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2021 من الداخلى على شاشة ملونة تعمل باللمس، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومدخل AUX و USB، وبلوتوث، بالاضافة إلى مقاعد داخلية من الجلد الفاخر ضمب اوتوماتيكي، ومقود حركة كهربائي مدعوم بالعديد من انظمة دعم قائد المركبة.وحصلت بوجاتي سينتوديشي موديل 2021 على كاميرا 360 درجة مع مستشعرات ركن، وخاصية التحكم في الجر، وبرنامج التحكم في الثبات، والتوازن الالكتروني، وانذار مانع للسرقة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع مكابح EBD و ABS، وخاصية تسلق المرتفعات، ومستشعرات ركن أمامية وخلفية، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.711 متر.سعر السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2021 داخل السوق الاماراتيتقدم السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 33 مليون درهم.



