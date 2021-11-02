سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 2- 11-2021

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سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 2- 11-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 2- 11-2021، والتي جاءت كالتالي:



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.23 جنيه للبيع و18.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 21.55 جنيه للبيع و 21.33 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.15 جنيه للبيع و 49.36 للشراء.

المصدر: صدى البلد

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