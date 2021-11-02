

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-11-2021 أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-11-2021

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الثاني من نوفمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.



وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 894 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن تعاملات الأمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 819 جنيها بارتفاع جنيهان.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 782جنيها، بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 670 جنيها، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 521 جنيها.

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بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء نحو 447 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء نحو 6,256 جنيها، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء نحو 893,714 الف جنيه، وسجل سعر الذهب عالميا نحو 27,795 جنيه للأوقية.أسعار المصنعية والدمغةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية