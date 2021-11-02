تسجل أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق، استقرارا نسبيا حيث وصل سعر الدواجن البيضاء: بين 25 و 27 جنيهًا للكيلو في المزرعة والدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو.
بينما وصل سعر الوراك من 35- 37 جنيهًا للكيلو والبانيه : بين 60 -66 جنيهًا للكيلو والدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو .
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التعليقات على أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر بالأسواق
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