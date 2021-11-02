ارتفاع أسعار القمح الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من 8 أعوام

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › ارتفاع أسعار القمح الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من 8 أعوام

صورة الخبر: ارتفاع أسعار القمح الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من 8 أعوام
ارتفاع أسعار القمح الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من 8 أعوام

ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للقمح إلى أعلى مستوياتها في 8 أعوام ونصف العام مدعومة بطلب قوي على خلفية شح في الإمدادات العالمية، حسبما ذكر موقع قناة CNBC عربية.

وجاء صعود أسعار القمح بعد موجة صفقات في سوق التصدير أبرزها صفقة ضخمة حجمها 1.3 مليون طن اشترتها السعودية.

وينتظر المتعاملون نتائج مناقصة من مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم.

وسجلت الأسعار في بورصة شيكاجو التجارية أعلى مستوى لها منذ يناير 2013، في حين صعدت الأسعار في بورصة باريس يورونكست إلى أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام.

وعزز حصاد ضعيف للقمح في الربيع ورسوم تصدير فرضتها روسيا توقعات بشح نسبي في الإمدادات هذا الموسم.

من ناحية أخرى، كانت قد سجلت أسعار القمح في بورصة يورونكست مكاسب أيضًا في وقت سابق من شهر أكتوبر ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 إذ ساعدت مخاوف مبكرة حيال محصول العام القادم في أمريكا الشمالية في تركيز الاهتمام على نقص محتمل في الإمدادات العالمية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ارتفاع أسعار القمح الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من 8 أعوام

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61413

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager