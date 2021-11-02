

ارتفاع أسعار القمح الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من 8 أعوام ارتفاع أسعار القمح الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من 8 أعوام

ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للقمح إلى أعلى مستوياتها في 8 أعوام ونصف العام مدعومة بطلب قوي على خلفية شح في الإمدادات العالمية، حسبما ذكر موقع قناة CNBC عربية.



وجاء صعود أسعار القمح بعد موجة صفقات في سوق التصدير أبرزها صفقة ضخمة حجمها 1.3 مليون طن اشترتها السعودية.



وينتظر المتعاملون نتائج مناقصة من مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم.

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وسجلت الأسعار في بورصة شيكاجو التجارية أعلى مستوى لها منذ يناير 2013، في حين صعدت الأسعار في بورصة باريس يورونكست إلى أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام.وعزز حصاد ضعيف للقمح في الربيع ورسوم تصدير فرضتها روسيا توقعات بشح نسبي في الإمدادات هذا الموسم.من ناحية أخرى، كانت قد سجلت أسعار القمح في بورصة يورونكست مكاسب أيضًا في وقت سابق من شهر أكتوبر ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 إذ ساعدت مخاوف مبكرة حيال محصول العام القادم في أمريكا الشمالية في تركيز الاهتمام على نقص محتمل في الإمدادات العالمية.