أكد الدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار والتمويل، وأضاف إبراهيم مصطفى، أن خطط تحويل ميناء العين السخنة إلى أكبر ميناء لوجستى تتوافق مع خطط الدولة الرامية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة، معتبرا أن الوصول لهذا الهدف يستوجب تأهيل البنية الأساسية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه المشروعات، كما أن هناك شركات أجنبية كثيرة تعمل فى القطاع اللوجستى وتبحث عن فرص استثمار حقيقية فى المنطقة، وهو ما يضع منطقة العين السخنة كبقعة جاذبة للاستثمار بالقطاع اللوجستى.
وقال إبراهيم مصطفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قادرة على تحقيق نقلة نوعية لجذب الاستثمار بتلك المنطقة المحورية، وخاصة مشروعات القيمة المضافة، كما أن كافة الدول المتقدمة تركز على استثمارات بالبنية الأساسية وليست مصر وحدها، لما له من انعكاس كبير على جذب الاستثمار وبالتالى توفير فرص تشغيلية لائقة.
ويرى خبير الاستثمار والتمويل، أن المشروعات التى نفذتها الدولة فى منطقة قناة السويس مؤخرا لعبت دورا كبيرا فى تسليط الضوء على فرص الاستثمار بالمنطقة، وجدية الدولة فى التوجه نحو جذب مزيدا من فرص الاستثمار الأكثر ملائمة لتوفير فرص عمل للشباب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خطط تطوير ميناء السخنة بوابة تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق