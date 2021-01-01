

ما سبب ظهور نقاط سوداء على أنفك؟ سببان أولهما حب الشباب- الرؤوس السوداء ما سبب ظهور نقاط سوداء على أنفك؟ سببان أولهما حب الشباب- الرؤوس السوداء

تبدو النقاط أو الرؤوس السوداء الصغيرة على أنفك وكأنه يستحيل إزالتها، وفي الغالب تتجمع هذه النقاط في منتصف وجهك وخاصة على الأنف.



هناك سببان رئيسيان لظهور هذه النقاط السوداء على أنفك، وهما الرؤوس السوداء لحب الشباب والالياف الدهنية.



نستعرض معا في هذا المقال من طب اليوم الفرق بين هاتين الحالتين وكيف يختلف علاج كل منهما.

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الرؤوس السوداء ل حب الشباب..أهم أسباب ظهور النقاط السوداء على الأنف هو الرؤوس السوداء blackheads، والتي تعتبر من أشكال حب الشباب.تظهر الرؤوس السوداء بسبب تراكم الدهون، وتسمى علميا كوميدونز comedones.حيث يحدث انسدادا في فوهات شعرات الجلد نتيجة تجمع الدهون الطبيعية التي تفرزها الغدد الدهنية للجلد, ويصاحب ذلك بعض التورم والالتهاب.وقد يحدث هذا الانسداد أيضا بسبب تجمع خلايا الجلد أو الغبار أو البكتيريا.ويزداد ظهور هذه الرؤوس السوداء على الأنف لما تحويه من غدد دهنية كثيرة.يحتاج علاج الرؤوس السوداء لحب الشباب إلى زيارة الطبيب المتخصص لتحديد درجة التأثر بحب الشباب وحدته وبالتالي العلاج الذي يصلح لكل شخص على حدى.يمكن التعرف على الخطة العلاجية الصحيحة لحب الشباب في مقال طب اليوم بهذا الرابط: ما هي الخطة الناجحة ل “علاج حب الشباب” بحسب التوصيات البريطانية؟الالياف الدهنية..تعتبر الالياف الدهنية sebaceous filaments من أشهر أسباب ظهور النقاط السوداء والرمادية على الأنف.في الأحوال الطبيعية، تبطن الالياف الدهنية فوهات شعرات الجلد وتساعد على خروج الإفرازات الدهنية بسهولة وترطيب البشرة.ولذلك فوجودها يعتبر طبيعيا وصحيا.ولكنها قد تصبح ظاهرةً عندما تمتليء بالدهون وتكون داكنة بشكل أكبر.وفي هذه الحالة لا تكون مسامات البشرة (فوهات شعرات الجلد) مسدودة كما هو الحال مع الرؤوس السوداء لحب الشباب.أحيانا يكون التخلص من الالياف الدهنية التي تظهر كنقاط سوداء بسيطا، مثلا عن طريق استخدام بعض الشرائح الخاصة بتنظيف مسامات الوجه.لكنها قد تكون في بعض الحالات عميقة، مما يجعل بعض الأشخاص يؤذون بشرتهم بمحاولة التخلص منها في المنزل بمحاولة الضغط أو استخدام أدوات لسحب الألياف.ولذلك ففي هذه الحالات تكون الاستعانة بالطبيب المتخصص هي الحل الأمثل للتخلص من الألياف الدهنية دون التسبب في تلف البشرة وتغير طبيعتها أو ظهور الندبات.ما يميز الالياف الدهنية عن الكوميدونر -الرؤوس السوداء لحب الشباب- أنها تكون طويلة ويسهل التخلص منها بالاستعانة بالطبيب أو أحيانا بطرق منزلية بسيطة.وذلك بعكس الرؤوس السوداء لحب الشباب التي تكون أكثر عمقا تحت سطح الجلد ولا يسهل التخلص منها بغسل الجلد وإخراج ما تحويه من دهون.