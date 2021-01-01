متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يمنع التصوير بالفلاش ويوضح السبب

حذر متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، جميع زائريه من التصوير بالفلاش، وذلك تأكيدا على القاعدة المتعارف عليها بمنع التصوير بفلاش داخل المتحف، إلا أن المتحف قد أصدر بيانا توضيحيا بسبب منع التصوير بالفلاش داخل المتاحف.
أسباب منع التصوير بفلاش في المتاحف
وقالت مريام جميل، أخصائي ترميم بمتحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، إنه قد أثبت أن أشعة الفلاش تؤثر على ألوان الأثر بشكل سلبي على المدى البعيد، أي أن الإضاءة التي تخرج من الفلاش عبارة عن جسيمات حاملة طاقة ضوء عالية جداً، ما يجعلها تتصادم بجزيئات اللون الخاص بالأثر فتتفاعل وتتفكك، وبالتالي ينتج عن هذا تغيير اللون الأصلي للأثر أو يتلاشى تماما.
وأضافت جميل، في بيان، أن جميع الآثار تتأثر بشكل مباشر من ضوء الفلاش سواء كانت آثارا عضوية أو حجرية ومعدنية حاملة النقوش أو الزخارف الملونة.
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