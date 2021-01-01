

متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يمنع التصوير بالفلاش ويوضح السبب متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يمنع التصوير بالفلاش ويوضح السبب

حذر متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، جميع زائريه من التصوير بالفلاش، وذلك تأكيدا على القاعدة المتعارف عليها بمنع التصوير بفلاش داخل المتحف، إلا أن المتحف قد أصدر بيانا توضيحيا بسبب منع التصوير بالفلاش داخل المتاحف.



أسباب منع التصوير بفلاش في المتاحف

وقالت مريام جميل، أخصائي ترميم بمتحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، إنه قد أثبت أن أشعة الفلاش تؤثر على ألوان الأثر بشكل سلبي على المدى البعيد، أي أن الإضاءة التي تخرج من الفلاش عبارة عن جسيمات حاملة طاقة ضوء عالية جداً، ما يجعلها تتصادم بجزيئات اللون الخاص بالأثر فتتفاعل وتتفكك، وبالتالي ينتج عن هذا تغيير اللون الأصلي للأثر أو يتلاشى تماما.



وأضافت جميل، في بيان، أن جميع الآثار تتأثر بشكل مباشر من ضوء الفلاش سواء كانت آثارا عضوية أو حجرية ومعدنية حاملة النقوش أو الزخارف الملونة.

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أماكن يمنع التصوير بالفلاش في داخلهاوأوضحت أن لذلك حرصت وزارة السياحة والآثار، على منع استخدام الفلاش نهائيا في التصوير سواء مع التماثيل الحجرية أو الآثار التي تحمل ألوانا بشكل عام من مجوهرات أو جداريات وأيضا المقابر التي تحمل نقوشا وزخارف للحفاظ على الأثر بكل ما عليه من ألوان وزخارف ونقوش تحمل تاريخا وحضارة يجب أن تحكي عن نفسها على مر العصور.أسعار التصوير داخل متحف المجوهرات الملكية في الإسكندريةوفي ذات السياق، أعلن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، أسعار التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالكاميرا، حيث يسمح فقط بدون فلاش للمصريين والعرب بقيمة 20 جنيها والأجانب بقيمة 50 جنيها، فيما تبرز أسعار تصوير الفيديو التذكاري لجميع الفئات بقيمة 300 جنيه‬.