

احذر تناول هذا المشروب قبل التمرين يسبب جلطات الدم.. اعرف التفاصيل احذر تناول هذا المشروب قبل التمرين يسبب جلطات الدم.. اعرف التفاصيل

البقاء رطبًا أثناء التمرين أمر ضروري ليس فقط لصحتك العامة ، ولكن أيضًا لتحمل التمرين ، ومساعدة مفاصلك وعضلاتك على العمل على النحو الأمثل ، والحفاظ على طاقتك ، وبالطبع إرواء عطشك أثناء التعرق، لكن الخبراء يقولون إن هناك نوعًا واحدًا من المشروبات قد يعرضك للأذى عند ممارسة الرياضة ، ويستخدمها العديد من الرياضيين للحفاظ على طاقتهم، تشير الدراسات إلى أن شرب الكافيين قد يزيد في الواقع من خطر الإصابة بجلطات الدم عند إقرانه بنوبات حادة من التمارين الشاقة، بحسب ما نشره موقع Best Life.



جلطات

يعتمد العديد من الرياضيين الذين يسعون إلى تحسين أدائهم على الكافيين للحصول على دفعة قبل التمرين ، في دراسة حديثة نُشرت في مجلة Medicine & Science in Sports & Exercise ، علم الباحثون أن شرب الكافيين يزيد من تخثر الدم خلال الجلسات الحادة من التمارين الشاقة ، مما يعرضك لخطر الإصابة بجلطات الدم.



نظم فريق البحث جلستين تمرين لـ 48 شابًا يبلغ متوسط ​​أعمارهم 23 عامًا ومؤشر كتلة الجسم الطبيعي، تم إعطاء المشاركين في الدراسة مشروبًا ، أولًا دواء وهمي ثم مشروبًا مليئًا بالكافيين قبل تمرين الدراجة، ثم تم سحب دمائهم، لاحظ الباحثون أنه بعد تناول الكافيين ، كانت مستويات التخثر أعلى بشكل ملحوظ ، مما يعرض الأشخاص الذين شملتهم الدراسة لخطر الإصابة بأمراض مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو الجلطة الوريدية العميقة أو الانسداد الرئوي.

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قال بول ناجلكيرك ، مدير مختبر فسيولوجيا التمرين التكاملي في جامعة بول ستيت ، إنه على الرغم من أن الكافيين قد يرفع بالفعل مستويات التخثر ، فإن هذا لا يعني أن كل شخص معرض لخطر التجلط، بالنسبة لمعظم الناس ، يعتبر الكافيين آمنًا ، وكذلك التمارين الرياضية، وأضاف أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو تاريخ من التدخين يحب تجنب الكافيين قبل بالتمرين.ما هي كمية الكافيين التي تعتبر أكثر من اللازم؟ يبدو أن تناول ما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين أي ما يعادل أربعة أكواب من القهوة يوميًا آمن لمعظم البالغين الأصحاء، قد يستفيد بعض الأشخاص ، بما في ذلك النساء الحوامل أو الراغبات في الحمل أو المرضعات حاليًا ، من الحد من تناول الكافيين إلى أقل من 200 ملليجرام يوميًا.وأضاف ناجلكيرك ، أنه من الأفضل التوقف عن مساحيق وحبوب الكافيين ، والتي يمكن أن تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين أكثر مما يدركه المستهلكون في كثير من الأحيان، مشيرا إلى أن ملعقة صغيرة من مسحوق الكافيين تعادل حوالي 28 كوب قهوة، هذه المستويات العالية من الكافيين يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة وربما الموت.