عبر هذا الرابط ..تجارة عين شمس تعلن نتيجة امتحانات دور أغسطس

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أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عن نتيجة امتحان دور أغسطس (الفصل البينى) للعام الجامعى 2020 – 2021

• برنامج ( نظام التعلم المدمج – نظام قديم – نظام ثانوية عامة )

على الرابط التالىhttps://bit.ly/3bxhjna







كما نشرت الكلية عايز صفحتها الرسمية عايز مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أماكن وارقام جلوس امتحان دور اكتوبر للعام الجامعى 2020 – 2021

• ارقام جلوس شعبة الدراسة باللغة الانجليزية.

• ارقام جلوس شعبة الدراسة باللغة العربية.

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على الرابط التالىhttps://bit.ly/3Bje3Gtالجدير بالذكر أعلنت الدكتورة هيام وهبه وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف الرسمي لفريق CFA بكلية التجارة جامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من اختيار الفريق الذى سوف يمثل كلية التجارة وجامعة عين شمس فى المسابقة البحثية للمحللين الماليين والتى تعقدها الجمعية العالمية للمحللين الماليين Chartered Financial Association (CFA) لعام 2022.حيث اوضحت ا.د هيام وهبة انه تم الإعلان لطلاب الفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية، اللغة الانجليزية، القسم الفرنسي، كذلك طلبة الفرقة الثالثة والرابعة بنظام الساعات المعتمدة بالغتين العربية و الانجليزية، برنامج كين وأوشن و طلبة الماجستير بالكلية.حيث مرت فاعليات عملية الاختيار بخمس مراحل اولها الاعلان عن فتح باب التسجيل بالمسابقة حيث تقدم 156 طالب ، وبعد فحص طلبات الترشح خضع 102 طالب للمرحلة الثانية وهي المقابلات الشخصية، والتى ادت الى تأهيل 28 طالب للمرحلة الثالثة وهي عبارة عن امتحان تأهيلي للمتسابقين في اللغة الانجليزية، المحاسبة المالية، الادارة المالية والتحليل الاقتصادي نجح خلالها 24 طالب وتمكنوا من الوصول الى مراحل الأخيرة وهي تنظيم منافسة داخلية تعتبر محاكاة للمسابقة الرسمية CFA Research والتى انعقدت داخل الكلية بمشاركة خبراء متخصصين فى التفييم والتحليل المالى تم خلالها تقسيم الطلاب الى 4 فرق بحيث يتكون كل فريق من 6 أعضاء تنافسون معًا من خلال للتدريب علي المسابقة الفعلية لاختيار الفريق المشارك في المسابقة الرسمية.وعن المسابقة البحثية للمحللين الماليين CFA أوضحت أ.د/ هيام وهبة إلى أنها نشاط تطوعي، ويعد أهم مسابقة دولية بحثية في مجال التمويل والاستثمار والتي ينظمها معهد (CFA institute) حيث تتنافس جامعات دول العالم لاختيار أفضل فريق جامعي يقوم بتحليل مالي للشركات. وتعد جامعة عين شمس ممثلة فى كلية التجارة هي الجامعة المصرية الوحيدة التي فازت بالمسابقة ثلاث مرات من قبل ومثلت مصر في المسابقات الإقليمية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التي أقيمت في لندن، ودبلن، وزيوريخ خلال الأعوام 2013 و 2018 و 2019.وقد وجهت أ.د/ هيام وهبة الشكر للإدارة العليا لجامعة عين شمس والتى تحرص كل الحرص علي دعم مختلف الأنشطة الطلابية والبحثية التى تصقل من مهارات الطلاب لتجعلهم اكثر منافسة فى سوق العمل.