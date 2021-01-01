مديريات التعليم تعلن تفاصيل توزيع درجات مادة تكنولوجيا المعلومات



مادة تكنولوجيا المعلومات مادة تكنولوجيا المعلومات

أعلنت بعض المديريات التعليمية ضوابط احتساب درجات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الدراسى الحالى، موضحة أن مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تدرس كمادة أساسية إجبارية لجميع الطلاب ضمن منظومة التعليم الجديد يتم تدريسها فترة أسبوعيًا بواقع حصتان بما يعادل 90 دقيقة وتقسم إلى ثلاث اختبارات في الفصل الدراسي الواحد ويختار المعلم من الاختبارات المعدة مسبقًا من المنصة.



وتابعت المديريات التعليمية: يعقد الاختبار الأول بعد انتهاء شهر من الدراسة أما الثانى يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها في الشهر الثانى والاختبار الأخير في نهاية الفصل الدراسي الأول ويتم جمع الاختبارات فى نهاية العام الدراسي 100 الترم الأول و100 الفصل الدراسي الثانى مع العلم أن الفصل الدراسي الأول ليس له نتيجة تعلن ويتم إعلانها في نهاية الفصل الدراسي الثاني.



وشددت المديريات التعليمية على أنه يتم تحويل الدرجات لالوان، اللون الأزرق: من 85حتى 100 درجة ويعنى أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف، واللون الأخضر من 65 لـ85 يعنى أن المتعلم قد امتلك المهارات والمعارف واللون الأصفر من 50 حتى 65 ويعنى أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم، واللون الأحمر من 1 لأقل من 50 ويعنى أن المتعلم لم يتقن هذه المهارات والمعارف ويحتاج إلى الكثير من الدعم.





وأكدت أنه ينقل الطالب للصف الدراسى الثانى فى حالة اجتيازه من اللون الأصفر إلى الأزرق وإذا حصل على اللون الأحمر بعد اختبارات الدور الثانى يعيد السنة الدراسية مرة آخري، موضحة أن، طريقة توزيع الدرجات لكل فصل دراسى، فى الشهر الأول 15 والثاني 15 والفصل الدراسى الأول 30 ليكون المجموع الكلى60، تضاف إليهم المهام الأدائية 35، والحضور 5 ليكون المجموع الكلي 100.





وأشارت إلى أنه فيما يخص توزيع الدرجة المخصصة للمهام الأدائية 35 درجة، التخطيط الجيد 5 درجات وجدية العمل 5 درجات والمنتج النهائى 25 درجة.

