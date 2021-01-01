

المكرونة بالصوص الأبيض المكرونة بالصوص الأبيض



المكرونة بالصوص الأبيض من الأكلات الخفيفة والسهلة، ويمكن إعدادها خلال وقت قصير، كما يمكن إضافة العديد من الحشوات المختلفة التي تتناسب معها.







وإليك طريقة تحضير المكرونة بالصوص الأبيض.

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مقادير المكرونة بالصوص الأبيضمكرونة قلم مسلوقةللصوصملح1 كوب مرقةفلفل أسود2 ملعقة كبيرة دقيق1 ملعقة كبيرة سمننصف كوب جبنة رومى مبشورةطريقة تحضير المكرونة بالصوص الأبيض1- يحمر الدقيق في الزبدة2- يضاف اللبن والمرقة والملح والفلفل مع استمرار التحريك3- ثم يضاف الصوص على المكرونة4- وتضاف الجبنة الرومي على الوجه5- وتقدم المكرونة بالصوص الأبيض ساخنة