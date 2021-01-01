طريقة تحضير المكرونة بالصوص الأبيض

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المكرونة بالصوص الأبيض


المكرونة بالصوص الأبيض من الأكلات الخفيفة والسهلة، ويمكن إعدادها خلال وقت قصير، كما يمكن إضافة العديد من الحشوات المختلفة التي تتناسب معها.



وإليك طريقة تحضير المكرونة بالصوص الأبيض.

مقادير المكرونة بالصوص الأبيض

مكرونة قلم مسلوقة

للصوص

ملح
1 كوب مرقة

فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة كبيرة سمن

نصف كوب جبنة رومى مبشورة

طريقة تحضير المكرونة بالصوص الأبيض
1- يحمر الدقيق في الزبدة

2- يضاف اللبن والمرقة والملح والفلفل مع استمرار التحريك

3- ثم يضاف الصوص على المكرونة

4- وتضاف الجبنة الرومي على الوجه

5- وتقدم المكرونة بالصوص الأبيض ساخنة

المصدر: elbalad

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