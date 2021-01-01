هذه الأطعمة بديلة لأقراص فيتامين د

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فيتامين د


يعد فيتامين د من أهم الفيتامينات التى يحتاجها جسم الإنسان ويساعد فى تقوية المناعة والوقاية من عدد كبير من الأمراض.

ووفقا لما جاء في موقع “ نوفوستي” فقد أعلن الدكتور ميخائيل جينسبورج، أخصائي الغدد الصماء وخبير التغذية الروسي، أن هناك أطعمة معينة يمكن أن تساعد الأشخاص الذين لا يمكنهم تناول أقراص فيتامين د.

وكشف الأخصائي في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، أنه يمكن التغلب على مشكلة عدم تحمل البعض لأقراص فيتامين د بتناول أطعمة تحتوى على نسبة جيدة منه مثل كبد سمك القد والأسماك الدهنية وصفار البيض والحليب عالي الدسم.

وأكد" موسكفا " أنه يمكن تعويض نقص فيتامين د في الجسم تناول زيت السمك وتعريض الجسم لأشعة الشمس كما يمكن تناول أقراص فيتامين د القابلة للذوبان فى الماء، ويمكن تناول مركب كوليكالسيفيرول الذي يعتبر فيتامين د السائل.

وأشار “ موسكفا ” إلى أن هناك بعض أنواع أقراص فيتامين د التى يمكن أن توضع تحت اللسان وكذلك بخاخ خاص.

المصدر: صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"

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