تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة جديدة بعدما تأكد غياب مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لمدة 3 شهور بسبب الإصابة.
وتعرض أجويرو للإصابة خلال مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس الماضية في الدوري الإسباني، التي انتهت بالتعادل 1-1.
وأعلن برشلونة غياب أجويرو لمدة 3 شهور بسبب هذه الإصابة.
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التعليقات على ضربة جديدة لـ برشلونة.. غياب أجويرو 3 شهور
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