قبل مواجهة الأهلى.. كارتيرون على رأس مرشحى تدريب السد القطري



كارتيرون كارتيرون

فجرت صحيفة العرب القطرية مفاجأة من العيار الثقيل حول ترشح باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك لتدريب السد القطري خلال الفترة المقبلة .



وأكدت الصحيفة أن كارتيرون أحد المرشحين لتدريب السد القطري حال رحيل تشافى المدير الفنى الحالى للفريق القطرى لتدريب برشلونة الإسباني.



وعلى جانب أخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استئناف الفريق لتدريباته في الخامسة مساء اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجول الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

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تدريبات لاعبو الزمالكوسيؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات على مجموعتين قبل انطلاق التدريبات الجماعية غدا استعدادا للمباراة المقبلة.وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم مسابقة الدوري.وفى الإطار ذاته، أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على طلائع الجيش في مباراة أمس.وأضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن فريقه أهدر العديد من الفرص التي سنحت له وكانت كفيلة بخروج الفريق فائزا بنتيجة أكثر من هدفين.كارتيرون يتحدث عن مباراة الأهليكما أشار كارتيرون إلى أنه لم يفكر في لقاء الأهلي قبل مباراة الطلائع من أجل تحقيق الفوز في لقاء اليوم، خاصة أنه يخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، موضحا أن التركيز كان على لقاء الطلائع، مشددا على أن الفريق سيبدأ في الاستعداد للقمة.وأوضح كارتيرون أن يوسف أوباما غاب عن لقاء اليوم بسبب تعرضه لإصابة بشد خفيف، وفضل الجهاز الفني إراحته، ولذلك منح الفرصة لمصطفى فتحي للمشاركة أساسيا في اللقاء.. مضيفا أن عمر السعيد ظهر بمستوى جيد، ودخل مع الفريق في المباريات، وسجل هدفين في مباراتين.وتابع كارتيرون بأنه لم يصرح بأن الزمالك لن ينافس على الدوري، لكنه أكد أن الفريق المنافس أنفق الكثير على صفقاته ودعم صفوفه، موضحا أنه ينافس مع الفريق على كل البطولات التي يشارك فيها.واختتم المدير الفني للفريق الأبيض تصريحاته بأن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لم يتعمد الحصول على بطاقة صفراء في مباراة الطلائع.