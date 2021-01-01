شوبير يكشف حقيقة أزمة موسيماني وكهربا .. شاهد

آخر الأخباراخبار الرياضة › شوبير يكشف حقيقة أزمة موسيماني وكهربا .. شاهد

صورة الخبر: موسيماني وكهربا
موسيماني وكهربا

أكد الإعلامى أحمد شوبير، عدم وجود أزمة بين موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلى وكهربا لاعب الفريق، بعد اتهام كهربا بتسريب أخبار الأهلي.



وغرد شوبير عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: “لا توجد أزمة مطلقا بين موسيماني وكهربا”.



و علق الإعلامى أحمد شوبير على أزمة تصريحات بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلى تجاه محمود كهربا لاعب الفريق وتسريب أخبار الفريق.

وقال شوبير : “ موسيمانى فهم من حديثه مع أحد الصحفيين فى مؤتمر أمس بعد مباراة الأهلى أمام البنك الأهلى أن كهربا يسرب له أخبار الفريق وهذا ما نفاه اللاعب والصحفى نفسه بشكل قاطع ” .

وأضاف : “ موسيمانى شخصية طيبة لكنه ينفعل بشدة وهذا خطأ، عليه أن يكون أكثر هدوءا فى المؤتمرات الصحفية ويرد على الأسئلة ويدير الحوار كيفما يشاء مثل ما يفعل كارتيرون مدرب الزمالك ” .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شوبير يكشف حقيقة أزمة موسيماني وكهربا .. شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31735

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager