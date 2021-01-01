حصن المؤمن.. نص أذكار الصباح والمساء كاملة



أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء

دعاء الصباح مكتوبا من أحب الأذكار التي يبدأ بها المؤمن يومه للتحصين وتحصيل الكثير من الأجر والثواب في الدنيا والآخرة فالأذكار هي أحب الكلام إلى الله فبها يدخل المؤمن الجنة وينجو من نار جهنم، وبها يطرد الشيطان ويبعد، فالشيطان لا يقترب ممن اعتاد على الذكر ولا يقدر عليه ويندحر مذموما.



دعاء الشفاء من كورونا وجميع الأمراض والأوبئة

دعاء الصباح مكتوب.. أصبحنا على فطرة الإسلام

أذكار الصباح مكتوبة



فالذكر مع بداية كل صباح يجعل فيه من الخير والبركة والكثير ويقف الله مع عبده في تسهيل أمور حياته اليومية ويجب أن يكون الدعاء مشمولا بالشكر والحمد لله تعالى على النعم الكثيرة التي يحصل عليها الإنسان في الوقت الحالي قبل البدء في الثناء على الله تعالى والبدء في الدعاء لله وطلب أي طلب في الله تعالى مع مراعاة شروط الدعاء.

قد يعجبك أيضا...

نص أذكار الصباحأصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربَّ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر.اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.اللهم إنّي أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك (أربع مرّات).اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.اللهم عافني في بَدَني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت، ثلاث مرّات.حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، (سبع مرّات).اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.اللهم عَالِمَ الغيب والشَّهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن اقترف على نفسي سوءًا أو أجُره إلى مسلم.أذكار الصباح والمساء مكتوبةبسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، (ثلاث مرّات).رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا، (ثلاث مرّات).يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كُله ولا تَكِلْني إلى نفيس طرفة عين.أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذه اليوم: فتحه، ونصره، ونوره، وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، ودين نبيَّنا محمد صلى الله عليه وسلم وملَّة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين."سبحان الله وبحمده”، مائة مرّة.لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرّات، أو مرّة واحدة عند الكسل.لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مائة مرّة إذا أصبح.سبحان الله وبحمده عدد خلقهِ ورِضَا نفسِهِ وزِنُة عَرشِهِ ومِداد كلماته، ثلاث مرّات إذا أصبح.اللهم إنّي أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا، إذا أصبح.أستغفر الله وأتوب إليه، مائة مرّة في اليوم.أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاث مرّات إذا أمسى.اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد، عشر مرات.