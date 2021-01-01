الصحة تكشف سبب تلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا



لقاح الإنفلونزا لقاح الإنفلونزا

أكدت وزارة الصحة أن تطعيم الإنفلونزا يتم تلقيه سنويا في كل موسم شتاء نظرا لأن فيروس الإنفلونزا يتغير باستمرار.



وأوضحت أن مناعة الإنسان ضد فيروس الإنفلونزا تقل مع مرور الوقت، كما يساعد لقاح الإنفلونزا في اكتساب مناعة ضد السلالات المنتشرة منها.



وكشفت الصحة عن الإجراءات المتبعة في حالة إصابة أي شخص بالإنفلونزا حيث أنه عند الشعور بأعراض شبيهة بالإنفلونزا مثل ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة أو أكثر مع سعال أو كحة في خلال العشرة أيام الأخيرة وإذا كانت الحالة بسيطة وليست ضمن فئات عالية الخطورة ويجري إعطاء علاج للأعراض بالمنزل، واتباع الإجراءات المتخذة بالمنزل.

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وفى الحالات البسيطة ضمن فئات عالية الخطورة، يتم إعطاء علاج الأوسيلتاميفير (التامينيل) بالمنزل لمدة خمسة أيام واتباع الإجراءات المتخذة بالمنزل.وأكدت وزارة الصحة أنه فى الحالات الشديدة، وظهور أي علامة من علامات تدهور الجهاز التنفسي سواء ضيق وصعوبة في التنفس، جفاف، علامات الصدمة، أو التهاب رئوي شعبي يتم تشخيص المريض بالأشعة أو إكلينيكيا وحجزه بالمستشفى وإعطاء (التامنيل) لمدة 5 أيام وإذا لم تتحسن الحالة يعطى لمدة 5 أيام أخرى، ويتم أخذ مسحة حلق وأنف وترسل لفحص الإنفلونزا بالمعامل المركزية، أو إلى المعامل الإقليمية التي تقوم بفحص الإنفلونزا بالمحافظات.وأضافت أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بعدوى الأمراض الفيروسية والإنفلونزا من خلال الحفاظ على الإجراءات الوقائية والتي تشمل:1- غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار قبل تناول الطعام، بعد الخروج من المرحاض، بعد السعال والعطس، وبعد ملامسة الأسطح.٢- تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس ويجب ألا تتم تغطية الفم والأنف بواسطة راحة اليد عند العطس أو السعال، وإنما يجب استعمال منديل ورقي.٣- البقاء في المنزل عند الشعور بأعراض تنفسية حادة.٤-عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأعراض تنفسية حادة.الإنفلونزا الموسميةجدير بالذكر أن الإنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة يسببها أحد فيروسات الإنفلونزا، يصيب من 3 إلى 5 ملايين إصابة سنويًّا، وتؤدي إلى وفاة حوالى 650 ألف حالة سنويًّا في جميع أنحاء العالم بسبب الأمراض التنفسية الحادة حسب تصريحات منظمة الصحة العالمية.