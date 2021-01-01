سهل وموفر.. طريقة عمل الصابون السائل بالمقادير



طريقة عمل الصابون السائل طريقة عمل الصابون السائل



طريقة عمل الصابون السائل بالمقادير.. الصابون السائل من مساحيق التنظيف المهمة التى تستخدم فى غسيل الصحون وتنظيف الأرضيات والحوائط وغيرهم، فهو المساعد الأول لربات البيوت فى تنظيف المنازل ولا غنى عنه، وتحرص بعض ربات البيوت على تحضيره فى المنزل بتكاليف بسيطة بدلا من شرائه بأسعار عالية.



وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الصابون السائل بالمقادير.



مكونات عمل الصابون السائل بالمقادير:

قد يعجبك أيضا...

كليو سلفونيك8 لترات ماء، ما يعادل 4 زجاجات مشروبات غازية 2 لتر.100 جرام بوتاسجلسرين حسب الرغبةلون ورائحة حسب الرغبةتباع جميع المكونات لدى محال المنظفاتطريقة عمل الصابون السائل بالمقادير:- نضع 4 لترات ماء فى إناء ونضيف لها البوتاس، ونقلب جيدًا فى اتجاه واحد مع عقارب الساعة، ونتركه حتى يبرد تمامًا.- نضع 4 لترات ماء فى إناء آخر ونضع عليه السلفونيك، ونقلب جيدًا فى اتجاه واحد أيضًا مع عقارب الساعة.- نخلط المكونات الأولى مع الثانية ونقلب ببطء فى اتجاه واحد مع عقارب الساعة.- نضيف لها الجلسرين واللون والرائحة، ونقلب جيدًا.- يفضل تركه ليلة كاملة، ثم نستخدمه بعدها.- يحفظ الصابون السائل فى جراكن محكمة الغلق، ويستخدم مخفف بالماء.- يجب عند غسل الصحون ارتداء جوانتى، ثم غسل اليدين بعدها بالماء والصابون، والاهتمام بترطيب اليدين باستمرار، حفاظا عليها من الجفاف، لأن الصابون السائل يزيد من جفاف اليدين وتشققهما.- ويستخدم الصابون السائل فى غسل حوائط المطبخ وتنظيف البوتوجاز، والشفاط والحمام، فهو منظف قوى وفعال خاصة فى إزالة الدهون.- ويمكن استخدام الصابون السائل فى عمل خلطات التنظيف المختلفة، حيث يضاف له الخل وملح الليمون لتنظيف عيون البوتاجاز.- ويضاف له الكربوناتو أيضا لتنظيف دهون الحوائط والأرضيات، والحمام، وغيرهم.- ويتم تخفيفه بالماء وأخذ رغوته، وغسل قماش الأنتريه والصالون والكراسى بواسطة إسفنجة، حيث يعمل على تنظيف البقع الصعبة، وإعادة الأنتريه كالجديد.- وأيضا يستخدم فى غسل حوائط المنزل، والسجاد والمشايات بالمنزل، حيث يتميز برغوة قوية وفاعلية فى تنظيف البقع الصعبة.- على ربات البيوت حفظ الصابون السائل فى أماكن بعيدة عن الأطفال، حتى لا يعبثوا به، خاصة أنه يشكل خطورة على جلدهم لاحتوائه على مادة كاوية.